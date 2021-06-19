مسالا لحم على الطريقة الهندية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 19 يونيو 2021, 04:49 مساء

تشانا مسالا لحم طبق هندي يحضر بكوبين حمص وحبة طماطم، مع إضافة بهارات المسالا المكونة من الكزبرة والهيل والفلفل الأسود وغيرها، إلى جانب قطع اللحم التي تعطي الطعم اللذيذ لهذا الطبق.
تعلمي طريقته بنفسك وفقا لموقع «المطبخ».

المكونات
كوبين حمص منقوع ومسلوق.
250 غراما من اللحم المقطع مكعبات صغيرة.
حبة طماطم كبيرة مبروشة.
بصلة وسط مفرومة ناعم.
ملعقة طعام ثوم وزنجبيل مهروس.
كزبرة خضراء نصف حزمة مفرومة ناعم.
قرن فليفلة أحمر وأخضر يفضل حارة مقطع قطع صغيرة.
ملعقة معجون طماطم.
كوب ونصف ماء.
ملعقة بهارات مسالا.
ملح.
٤ ملاعق زيت زيتون أو جوز الهند.

(البهارات الخشنة)
ورق كاري.
قرفة.
فلفل أسود.
قرنفل.
كمون خشن.
كزبرة خشنة.
هيل.

طريقة التحضير
- نقلب البهارات الخشنة مع الزيت ثم نضيف البصلة المفرومة نقلب حتى تصبح شقراء.
- ثم نضيف الثوم والزنجبيل المهروس نقلبها ونضيف اللحم نتركه حتى تنشف ماء اللحم قليلا.
- ثم نضيف الملح والمسالا نقلبها مع اللحم ثم نضيف الطماطم المبشورة مع إضافة كوب ماء نتركها حتى يستوي اللحم.
- بعدها نضيف معجون الطماطم مع نصف كوب ماء ساخن.
- عند بدء الغليان نضيف الحمص والفليفلة الخضراء والحمراء والكزبرة ثم نضيف نضيف القليل من بهارات المسالا
نحركها ونخفف النار لينضج ونزين طبق تشانا مسالا لحم بالكزبرة الخضراء، ويمكن تقديمه مع الأرز الأبيض.

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