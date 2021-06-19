حلى الدبلة في خطوات بسيطة

حلى الدبلة من الحلويات المشهورة، والتي تتميز بمكوناتها البسيطة ومذاقها اللذيذ والمقرمش، إذ تحضر من خلط الدقيق والبيض.

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المكونات

نصف كيلو دقيق.

ثلاثة أرباع كوب ماء.

ربع كوب زيت.

ربع كوب زبدة.

بيضة.

ربع كوب ماء ورد.

ملعقة صغيرة بيكنغ باودر.

رشة ملح.

زيت للقلي.

قطر.

سمسم للتزيين.

طريقة التحضير

- في وعاء نخلط الدقيق والبيكنغ باودر والملح ثم نضيف الزبدة والزيت والبيض ونعجن المكونات.

- نخلط الماء بماء الورد ونبدأ بصبه تدريجياً على خليط الدقيق مع العجن ثم نغطيها لنصف ساعة حتى تتخمر.

- بعدها نفرد العجين ونقطعه مستطيلات صغيرة ونضع الشوكة على طرف المستطيل وندوره لتتشكل على هيئة وردة ثم نقليها بالزيت.

- بعدها نسقيها بالقطر ونرفعها ثم نضعها في طبق تقديم ونرش عليها السمسم.