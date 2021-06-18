3 مقبلات من السبانخ

مافن السبانخ (الإنترنت)



نقدم لك اليوم ثلاثة أصناف من المقبلات تعتمد بشكل أساسي على السبانخ، لتعديها لكل أفراد اسرتك، خصوصا الأطفال.

كما يمكن الاعتماد على هذه الوصفات الثلاث كوجبات خفيفة.

سمبوسك السبانخ

تعرَّفي معنا على طريقة تحضير سمبوسك السبانخ الشهي مع دبس الرمان لتعديه في مطبخكِ بسهولة، وذلك وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

عجينة سمبوسك.

سبانخ مفرومة.

دبس رمان.

ملح.

فلفل أسود مطحون.

طريقة التحضير

- قومي بتقطيع عجينة السمبوسك إلى شرائح متساوية الحجم.

- في بولة متوسطة الحجم اخلطي السبانخ ودبس الرمان والملح والفلفل جيدًا، وقسمي السبانخ على شرائح العجين بكمية مناسبة.

- قومي بلف العجين على شكل مثلث فوق الحشو، وسخني الزيت في مقلاة على نار متوسطة.

- ضعي السمبوسك في الزيت الساخن لتتحمر، ثم تصفى من الزيت وتصبح جاهزة للتقديم.

مافن السبانخ

تعرفي معنا على طريقة تحضير مافن الدحي بالسبانخ لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي في مطبخك وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

سبانخ مقطعة

ملعقة كبيرة من زيت جوز هند

6 بيضات

1/3 كوب ماء

1/2 كوب لبن

1/4 كوب ماء

طريقة التحضير

- سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وفي بولة كبيرة الحجم اخفقي البيض واللبن والماء جيدًا.

- ضيفي السبانخ والبصل إلى مزيج البيض والحليب وقلّبي ثم تبليه بالثوم البودرة.

- قومي بدهن قوالب المافن بالزيت ثم ضعي مزيج البيض والسبانخ في قوالب المافن.

- ضعي المافن في الفرن لمدة 30 دقيقة لينضج تمامًا ويصبح جاهزًا للتقديم.

حساء الجمبري بالسبانخ

الجمبري من المأكولات البحرية المغذية التي تحتوي على نسبة كبيرة من الفسفور والبروتين اللازم لبناء الجسم وتقويته، لذلك نقدم إليك طريقة تحضير حساء الجمبري مع الكريمة والسبانخ والبطاطا لتعديها في مطبخك بسهولة وفقًا لموقع «أطيب طبخة».

المكونات

500 غرام جمبري

ملاعق كبيرة زبد

حبة بصل مفرومة فرمًا ناعمًا

ملعقة كبيرة ثوم مهروس

نشا ذرة ملعقتان كبيرتان

3 أكواب حليب دافئ

بطاطا مسلوقة ومهروسة

كوب كريمة طبخ

3 ملاعق كبيرة عصير ليمون حامض

ملح بحسب الرغبة

فلفل أسود بحسب الرغبة

250 غرام سبانخ

طريقة التحضير

- اسلقي الجمبري بالماء المغلي لحوالي 15 دقيقة على حرارة منخفضة، صفّيها واتركيها جانبًا.

- ذوّبي الزبد في قدر على حرارة متوسطة وقلّبي فيها البصل والثوم وأضيفي الدقيق ونكّهي بالملح والفلفل الأسود. قلّبي المزيج لحوالي دقيقتين.

- أضيفي البطاطا والسبانخ واطهي المزيج لـ5 دقائق مع إضافة الماء لتحصلي على القوام المرغوب به.

- زيدي الجمبري المسلوق الكريمة والحامض. اطهي لـ5 دقائق إضافية حتى ينضج تمامًا ويصبح جاهزًا للتقديم.

السبانخ (الإنترنت)