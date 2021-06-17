طاجين الحوت

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 يونيو 2021, 11:45 صباحا
طاجين الحوت بالخضار (الإنترنت)

تعرفي معنا على طريقة تحضير طاجين الحوت بالخضار، لتعديه في منزلكِ وتقدميه لأسرتكِ.

الكونات والمقادير:
بطاطا مقطعة إلى دوائر.
سمكة كبيرة.
فلفل أخضر مقطع إلى دوائر.
باذنجان.
جزر.
بصلة.
ثمرتان من شرائح الطماطم.
الكوسة.
ملعقتا معجون طماطم .
ثوم وكسبر ومعدنوس المفروم.
زيت الزيتون.
ملح.
بزار.
عصير ليمون.
فلفل أحمر.
كمون.
زنجبيل مطحون.
كراوية مطحونة.

طريقة العمل:
نضع الطاجين بالخضار، ثم ندهن السمكة بعد تنظيفها وغسلها بجزء من البهارات وزيت الزيتون وعصير الليمون والثوم والكسبر ونتركها قليلاً لتتشرب الخلطة.
نضعها في الطاجن فوق الخضار الذي قمنا بوضعه في الطاجين سابقًا، ثم نقوم بخلط معجون الطماطم مع كوبي ماء ونسكبه على السمكة.
نضيف إليها البهارات والزيت ثم نغطي الطاجين بورق الألومنيوم ويدخل الفرن حتى يحمر الوجه، ويقدم ساخنًا.

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