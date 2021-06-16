كيكة المقلاة في 15 دقيقة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 يونيو 2021, 04:05 مساء

نقدِّم إليكِ طريقة تحضير كيكة سريعة وغير مكلفة ولن تحتاج للفرن، تعرفي على الطريقة معنا وأعديها في 15 دقيقة وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
ربع كوب زبدة مذابة 30 غ.
3 ملاعق طعام من الكاكاو.
بيضة كبيرة.
ملعقة صغيرة من الفانيلا.
نصف كوب سكر أو حسب الرغبة.
ربع كوب حليب سائل.
ربع كوب دقيق.
ربع ملعقة صغيرة بيكنغ صودا.
صوص التقديم:
ريع كوب حليب
ملعقة صغيرة شوكولاتة سائلة.

طريقة التحضير
- نذيب الزبدة في المايكرويف ثم نضيف إليها بودرة الكاكاو ونضيف البيضة ونخفق المكونات جيدًا.
- نضيف الفانيلا ثم السكر ونتابع الخفق وأخيرًا نضيف الحليب السائل، والدقيق بشكل تدريجي مع الخفق، ثم نضيف البيكنغ صودا.
- نسكب المزيج في مقلاة غير قابلة للالتصاق، ونضعها على نار هادئة جدًّا ونغطيها لمدة 12 دقيقة.
- نمزج الحليب والشوكولاتة ونسكبها فوق الكيكة ونقدمها باردة.

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