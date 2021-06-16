كيكة المقلاة في 15 دقيقة

نقدِّم إليكِ طريقة تحضير كيكة سريعة وغير مكلفة ولن تحتاج للفرن، تعرفي على الطريقة معنا وأعديها في 15 دقيقة وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

ربع كوب زبدة مذابة 30 غ.

3 ملاعق طعام من الكاكاو.

بيضة كبيرة.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

نصف كوب سكر أو حسب الرغبة.

ربع كوب حليب سائل.

ربع كوب دقيق.

ربع ملعقة صغيرة بيكنغ صودا.

صوص التقديم:

ريع كوب حليب

ملعقة صغيرة شوكولاتة سائلة.

طريقة التحضير

- نذيب الزبدة في المايكرويف ثم نضيف إليها بودرة الكاكاو ونضيف البيضة ونخفق المكونات جيدًا.

- نضيف الفانيلا ثم السكر ونتابع الخفق وأخيرًا نضيف الحليب السائل، والدقيق بشكل تدريجي مع الخفق، ثم نضيف البيكنغ صودا.

- نسكب المزيج في مقلاة غير قابلة للالتصاق، ونضعها على نار هادئة جدًّا ونغطيها لمدة 12 دقيقة.

- نمزج الحليب والشوكولاتة ونسكبها فوق الكيكة ونقدمها باردة.