طماطم مجففة

الطماطم المجففة هي طريقة لحفظ الطماطم لفترات طويلة واستخدامها في أكلات وطبخات معينة، حيث يضعها البعض مع المحاشي وبعض أنواع المعكرونة وبعض طبخات الخضراوات. تعلمي خطوات إعدادها في مطبخكِ وفقًا لموقع «الطريقة».

المكونات

طماطم حبة صغيرة غير مملوءة بالسوائل.

فصين ثوم.

ورق غار.

رشة زعتر أخضر.

زيت زيتون.

طريقة التحضير

- نقطع حبات الطماطم إلى نصفين، ونحاول أن نختار حبات الطماطم الطويلة التي لا تكون فيها كمية سوائل كبيرة.

- إن كان متاحًا لكِ نشر الطماطم المقطعة في الشمس فانشريها لمدة أسبوع في مكان نظيف.

- في حال عدم القدرة على نشر الطماطم يمكن وضعها في الفرن لمدة 3 ساعات على نار منخفضة جدًّا.

- عندما تنشف الطماطم توضع في برطمان ونضيف فصي توم.

نضيف ورقتي غار.

نضيف رشة زعتر أخضر إن توفر.

نغمر الطماطم بزيت الزيتون إن توفر أو أي نوع زيت آخر ونتركها في الثلاجة لوقت الاستخدام.