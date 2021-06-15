صدور الدجاج بالجبن الموزاريلا

صدور الدجاج بالجبن الموزاريلا من الأطباق السهلة والسريعة، تعرفي على طريقة تحضيرها معنا بسهولة.

المكونات

½ كيلو صدور دجاج.

شرائح موزاريلا.

شرائح طماطم.

لتحضير التتبيلة:

2 ملعقة كبيرة زيت

½ ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة ملح.

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة أوريغانو.

طريقة التحضير

- نقطع صدور الدجاج على شكل شقوق عرضية فقط من الأعلى دون أن نقطعها حتى النهاية.

- نخلط في وعاء كلاً من الزيت والبابريكا والملح والفلفل الأسود والأوريغانو ونحرك التوابل جيدًا.

- نضع صدور الدجاج في طبق بايركس وندهنها بالتتبيلة مع دهن الشقوق.

- نضع شرائح الموزاريلا والطماطم في شقوق صدور الدجاج ثم نضعها في الفرن على حرارة 200 لنحو 30-35 دقيقة.

- نخرج صدور الدجاج من الفرن، وبذلك تكون جاهزة للتقديم.

