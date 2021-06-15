صدور الدجاج بالجبن الموزاريلا من الأطباق السهلة والسريعة، تعرفي على طريقة تحضيرها معنا بسهولة.
المكونات
½ كيلو صدور دجاج.
شرائح موزاريلا.
شرائح طماطم.
لتحضير التتبيلة:
2 ملعقة كبيرة زيت
½ ملعقة صغيرة بابريكا.
ملعقة صغيرة ملح.
½ ملعقة صغيرة فلفل أسود.
ملعقة صغيرة أوريغانو.
طريقة التحضير
- نقطع صدور الدجاج على شكل شقوق عرضية فقط من الأعلى دون أن نقطعها حتى النهاية.
- نخلط في وعاء كلاً من الزيت والبابريكا والملح والفلفل الأسود والأوريغانو ونحرك التوابل جيدًا.
- نضع صدور الدجاج في طبق بايركس وندهنها بالتتبيلة مع دهن الشقوق.
- نضع شرائح الموزاريلا والطماطم في شقوق صدور الدجاج ثم نضعها في الفرن على حرارة 200 لنحو 30-35 دقيقة.
- نخرج صدور الدجاج من الفرن، وبذلك تكون جاهزة للتقديم.