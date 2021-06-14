فطائر رول الزعتر

فطائر مخلوطة بالزعتر الأخضر

وصفتنا لليوم هي فطائر بعجينة مخلوطة بالزعتر الأخضر، وصفة ذات منظر وطعم شهي، وتحضيرها سهل وسريع، تعلمي الطريقة معنا وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

كوبا ماء.

ملعقتا خميرة.

ملعقتا سكر.

نصف كوب حليب بودرة.

5 كوب دقيق.

كوب زيت زيتون.

ملعقتا حبة بركة.

كوبا زعتر أخضر مفروم.

جبنة موزاريلا للحشو.

طريقة التحضير

- نحضر الخميرة، حيث نضع كوبي ماء دافئ والخميرة والسكر ونتركها لتتفاعل معًا.

- نضيف الدقيق والحليب البودرة والزيت وحبة البركة ونعجنها معاً ثم نضيف الزعتر الأخضر ونعجن ثم نغطي العجينة ونتركها لساعة لتتخمر.

- بعد ساعة نبدأ بتشكيل العجينة؛ نحشيها ونبرمها ونلفها كالحلزون، ثم نضعها في صوانٍ على ورق زبدة وندخلها الفرن لتتحمر، مع دَهن وجهها بزيت الزيتون وتصبح جاهزة للتقديم.

