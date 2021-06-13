لحم بعجين دون فرن

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 يونيو 2021, 04:27 مساء
لحم بعجين تركي

لحم بعجين التركي من الأكلات المشهورة حول العالم التي تتميز بحشوة من اللحم والخضار والتوابل اللذيذة، وما يميز وصفتنا أنها لا تحتاج إلى فرن، حيث تطهى الأقراص بالمقلاة وتقدم. تعرفي على الطريقة معنا، وفقا لموقع «الطريقة».

المكونات
لتحضير العجينة:
5 أكواب دقيق.
2 كوب ماء فاتر.
ملعقة صغيرة ملح.
لتحضير الحشوة:
¼ كيلو لحمة مفرومة
3 حبات فلفل أخضر مفروم ناعم.
حبة فلفل أحمر مفروم.
2 بصلة مفرومة ناعمة.
2 حبة طماطم مفرومة ناعمة.
½ باقة معدنوس مفروم ناعم.
ملعقة صغيرة ملح.
1 ½ ملعقة صغيرة فلفل أسود.
1 ½ ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار.
1 ملعقة صغيرة معجون طماطم.
1 ملعقة صغيرة دبس فليفلة.
2 ملعقة كبيرة زيت نباتي.

طريقة التحضير
- نضع الدقيق في وعاء مع الملح ونضيف الماء بالتدريج ونعجن حتى يصبح لدينا عجينة طرية غير لاصقة.
- نرش وعاء بالدقيق ونضع العجينة فيه ونغطيها بالنايلون ونتركها ترتاح نحو نصف ساعة.
نغسل الخضار ونفرمها فرما ناعما، ثم نضعها معا في وعاء.
- نضيف اللحمة المفرومة ومعجون الطماطم ودبس الفليفلة والزيت والملح والفلفل الأسود والأحمر ونعجن مكونات الحشوة.
- نقطع العجينة إلى قطع متساوية ونأخذ واحدة ونغطي البقية كي لا تجف أثناء العمل.
- نرش السطح بالدقيق ونفرد القطعة ثم نضع الحشوة على القرص.
- نحمي مقلاة غير لاصقة ونرشها بالدقيق ثم نضع القرص فيها ونغطيها ونتركه على نار هادئة لنحو 5 دقائق حتى ينضج.
- نزيل الغطاء ونترك القرص على النار لدقيقتين.
- نكرر العملية حتى انتهاء كمية العجين والحشوة.
- نضع أقراص اللحم بعجين في طبق التقديم، وبذلك تكون جاهزة.
 

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