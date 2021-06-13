حلقات البصل المقرمشة

حلقات البصل المقرمشة دون بيض ستكون من المقبلات الموجودة كل يوم على المائدة فهي لذيذة للغاية وسهلة وسريعة التحضير وقرمشتها لا تقاوم، سيحبها الجميع.

تعرفي على طريقة تحضيرها، وفقا لموقع «شهية».

المكونات

بصلة كبيرة.

¾ كوب دقيق.

¼ كوب كورن فلاور.

¾ ملعقة صغيرة ملح.

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود.

½ ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار.

ملعقة صغيرة بودرة ثوم.

½ كوب ماء.

كوب بقسماط.

طريقة التحضير

- نقطع البصلة إلى شرائح سميكة ثم نفصل كل شريحة إلى عدة حلقات ونضعها جانبا.

- نضع في وعاء كلا من الدقيق والكورن فلاور ونحرك جيدا ثم نغمر حلقات البصل بها ونضعها جانبا.

- نضيف فوق الطحين كلا من الملح والفلفل الأسود والأحمر وبودرة الثوم ونحرك جيدا ثم نضيف الماء حسب الحاجة حتى يصبح لدينا تتبيلة قوامها ثخين.

- نغطي حلقات البصل بالتتبيلة ونضعها على شبك حتى نتخلص من السوائل الزائدة.

- نغطي حلقات البصل بالبقسماط ثم نحمي الزيت على نار متوسطة ونقلي حلقات البصل مع تقليبها حتى تصبح ذهبية ومقرمشة.

- نصفي حلقات البصل من الزيت ونضعها في طبق التقديم وبذلك تكون جاهزة.

