كباب يمني في خطوات بسيطة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 12 يونيو 2021, 04:14 مساء

الكباب اليمني شهي للغاية وسهل التحضير، حيث تعجن المكونات مع اللحمة ويشكل منها كرات تُقلى وتقدم مع السلطة وصوص شهي، تعلمي طريقة تحضيره معنا، وفقا لموقع «شهية».

المكونات
كيلو لحمة مفرومة.
بصلة.
باقة بقدونس مفروم ناعم.
باقة كزبرة مفرومة ناعمة.
½ حبة فلفل رومي أخضر.
½ حبة فلفل رومي أحمر.
5 سن ثوم كبار.
ملح حسب الذوق.
ملعقة صغيرة فلفل أسود.
ملعقة كبيرة كمون.
2 ملعقة كبيرة طحين.
زيت نباتي.
لتحضير الصوص:
حبة طماطم.
حبة فلفل حار.
2 سن ثوم.
3 ملاعق كبيرة كزبرة خضراء.
ملح.

طريقة التحضير
- نضع في محضرة الطعام كلا من البصل والفلفل الرومي الملون والثوم ونشغلها ونفرم الخضار.
- نضع المزيج فوق اللحم المفروم ثم نضيف البقدونس والكزبرة والطحين والكمون والفلفل الأسود والملح ونعجن المكونات بيدنا.
- نضع عجينة الكباب في البراد لنحو ساعة حتى تمتزج النكهات.
- نضع في محضرة الطعام كلا من البندورة والفلفل الحار والثوم والكزبرة الخضراء والملح ونشغلها، وبذلك يكون الصوص جاهزا.
- نشكل كرات من عجينة اللحم ثم نحمي الزيت في مقلاة ونقليها حتى تنضج وتصبح مقرمشة.
- نصفيها من الزيت ونضعها في طبق ونرشها بالملح والفلفل الأسود والكمون ويصبح جاهزا للتقديم.

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