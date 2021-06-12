كوكيز الزبد

من المعروف أن كوكيز الزبدة سهل التحضير ولذيذ للغاية، فتعرفي على المكونات وطريقة التحضير معنا وأعديها بنفسك.

المكونات

250 غرام زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

كوب سكر بودرة.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

بيضة مخفوقة.

2 ½ كوب طحين.

ملعقة صغيرة بيكنغ باودر.

⅓ كوب حليب بودرة.

طريقة التحضير

- نضع الزبدة في وعاء ونخفقها بالخفاقة الكهربائية حتى تصبح خفيفة وكريمية.

- نضيف السكر البودرة ونستمر بالخفق حتى يمتزج مع الزبدة تماما.

- نضيف الفانيليا ونخفق جيدا ثم نضع البيضة بالتدريج مع الاستمرار بالخفق على سرعة بطيئة.

- نضيف الطحين والبيكنغ باودر والحليب البودرة ونخفق المكونات لنحو دقيقة حتى تختلط جيدا.

- نضع المزيج في كيس الحلواني وفي صينية فرن عليها ورق زبدة نشكّل الكوكيز.

- نضع الصينية بالفرن على حرارة 150 لنحو 12-15 دقيقة حتى تكتسب لونا خفيفا.

- نخرج الكوكيز من الفرن ونتركها حتى تبرد تماما، وبذلك تكون جاهزة للتقديم.