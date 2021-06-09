متبل الكوسة

متبل الكوسة السريع طبق مقبلات لذيذ يشبه في مكوناته متبل الباذنجان بالطحينة، وأكثر ما يميز هذ الطبق نكهة الثوم والطحينة اللذيذة.. تعلمي طريقة تحضيره معنا، وفقا لموقع «شهية».

المكونات

5 حبات كوسا متوسطة الحجم.

نصف كوب طحينة.

3 فصوص ثوم مهروس.

نصف كوب لبن (زبادي).

ملعقة صغيرة ملح.

القليل من الفلفل الأسود.

القليل من الكمون الناعم.

عصير نصف ليمونة.

للتزيين:

زيت زيتون.

بقدونس مفروم.

طريقة التحضير

- نقطع حبات الكوسة ونسلقها لمدة 10 دقائق ثم نصفيها من الماء.

- نضع الكوسة في صينية الفرن ونقلبها مع قليل من زيت الزيتون.

- ندخلها الفرن ونشويها لمدة 20 دقيقة لتأخذ نكهة الشوي وتصبح سهلة الهرس.

نضع الكوسة في محضر الطعام ونضيف الطحينة واللبن والثوم ونخلط جيدا.

- نضيف الملح والفلفل والكمون وعصير الليمون ونخلط جيدا لنحصل على هريس ناعم.

نضع المتبل في طبق التقديم ونزينه بزيت الزيتون والبقدونس.