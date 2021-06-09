متبل الكوسة السريع طبق مقبلات لذيذ يشبه في مكوناته متبل الباذنجان بالطحينة، وأكثر ما يميز هذ الطبق نكهة الثوم والطحينة اللذيذة.. تعلمي طريقة تحضيره معنا، وفقا لموقع «شهية».
المكونات
5 حبات كوسا متوسطة الحجم.
نصف كوب طحينة.
3 فصوص ثوم مهروس.
نصف كوب لبن (زبادي).
ملعقة صغيرة ملح.
القليل من الفلفل الأسود.
القليل من الكمون الناعم.
عصير نصف ليمونة.
للتزيين:
زيت زيتون.
بقدونس مفروم.
طريقة التحضير
- نقطع حبات الكوسة ونسلقها لمدة 10 دقائق ثم نصفيها من الماء.
- نضع الكوسة في صينية الفرن ونقلبها مع قليل من زيت الزيتون.
- ندخلها الفرن ونشويها لمدة 20 دقيقة لتأخذ نكهة الشوي وتصبح سهلة الهرس.
نضع الكوسة في محضر الطعام ونضيف الطحينة واللبن والثوم ونخلط جيدا.
- نضيف الملح والفلفل والكمون وعصير الليمون ونخلط جيدا لنحصل على هريس ناعم.
نضع المتبل في طبق التقديم ونزينه بزيت الزيتون والبقدونس.