متبل الكوسة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 يونيو 2021, 05:00 مساء

متبل الكوسة السريع طبق مقبلات لذيذ يشبه في مكوناته متبل الباذنجان بالطحينة، وأكثر ما يميز هذ الطبق نكهة الثوم والطحينة اللذيذة.. تعلمي طريقة تحضيره معنا، وفقا لموقع «شهية».

المكونات
5 حبات كوسا متوسطة الحجم.
نصف كوب طحينة.
3 فصوص ثوم مهروس.
نصف كوب لبن (زبادي).
ملعقة صغيرة ملح.
القليل من الفلفل الأسود.
القليل من الكمون الناعم.
عصير نصف ليمونة.
للتزيين:
زيت زيتون.
بقدونس مفروم.

طريقة التحضير
- نقطع حبات الكوسة ونسلقها لمدة 10 دقائق ثم نصفيها من الماء.
- نضع الكوسة في صينية الفرن ونقلبها مع قليل من زيت الزيتون.
- ندخلها الفرن ونشويها لمدة 20 دقيقة لتأخذ نكهة الشوي وتصبح سهلة الهرس.
نضع الكوسة في محضر الطعام ونضيف الطحينة واللبن والثوم ونخلط جيدا.
- نضيف الملح والفلفل والكمون وعصير الليمون ونخلط جيدا لنحصل على هريس ناعم.
نضع المتبل في طبق التقديم ونزينه بزيت الزيتون والبقدونس.

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