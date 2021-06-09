بيتزا ساندوتش

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 يونيو 2021, 12:10 مساء

نقدم لكم أسهل طريقة لعمل بيتزا ساندوتش بخبز توست، تعلميها معنا وطبقيها في مطبخك، وفقا لموقع «الطريقة».

المكونات
خبز توست.
4 ملاعق كبيرة زيتون.
بصلة مفرومة ناعمة.
كوب عصير طماطم.
2 ملعقة طعام معجون طماطم.
ملح وفلفل أسود حسب الذوق.
برش موزاريلا أو شيدر.
شرائح زيتون.
رشة أوريغانو.

طريقة التحضير
- نحمي ملعقتين من زيت الزيتون في مقلاة على نار متوسطة ثم نضيف البصل ونحرك حتى تذبل.
- نضيف عصير الطماطم وملحا وفلفل أسود ومعجون الطماطم، ونحرك المكونات ثم نتركها لخمس دقائق على نار هادئة.
- نضع الصلصة في وعاء جانبا ثم نضيف ملعقة من زيت الزيتون في نفس المقلاة ونحمص قطعة من خبز التوست من الطرفين ونضيف مقدارا من الصلصة وبرش الجبنة وشرائح الزيتون، ونرش الأوريغانو ثم نضع قطعة ثانية من التوست ونقلبها حتى تتحمص من الطرف الثاني، ويصبح جاهزا للتقديم.

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