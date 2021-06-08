دجاج بالزبادي

صينية دجاج متبل بالزبادي من الوصفات التي ستعجبكم كثيرا، لأنها سهلة وسريعة ومذاقها رائع وخاصة بتتبيلة الزبادي، إضافة إلى أنها لا تحتاج إلى الكثير من الجهد، ويقدم الطبق مع الأرز والبطاطا حسب الذوق.

المكونات

أجنحة دجاج.

5 ملاعق طعام لبن زبادي.

¼ كأس زيت زيتون.

ملعقة صغيرة فلفل أحمر.

ملعقة صغيرة زعتر.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة ملح.

2 فص ثوم مهروس.

طريقة التحضير

- نضع في وعاء كلا من اللبن الزبادي وزيت الزيتون الملح والفلفل الأحمر والأسود والزعتر والثوم ونحرك جيدا.

- نضيف الدجاج ونحرك حتى تغطيه التتبيلة من جميع الأطراف.

- نرتب قطع الدجاج في صينية الفرن ونسكب فوقها بقية التتبيلة وندهنها بالفرشاة.

- نضع الصينية بالفرن على حرارة 175 لحوالي 40-50 دقيقة حتى ينضج الدجاج ويكتسب لونا.

- نضع الدجاج في طبق التقديم، وبذلك يكون طبقنا جاهزا.

