خبز بالثوم

خبز بالثوم والأعشاب من الوصفات اللذيذة والمميزة التي يمكن أن تحضروها للعائلة على الفطور أو العشاء أو كمقبلات على الغداء وتحضيره سهل والمذاق شهي للغاية تعلمي الطريقة معنا وفقا لموقع «الموضوع».

المكونات

½ كوب حليب.

1 ½ ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة صغيرة ملح.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

2 كوب طحين.

2 ملعقة كبيرة كورن فلاور.

1 ½ ملعقة صغيرة خميرة فورية.

بيضة.

لتحضير الحشوة

¼ كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

½ ملعقة صغيرة أوريغانو.

½ ملعقة صغيرة ريحان مجفف.

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة برش ثوم.

½ ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة برش بصل.

طريقة التحضير

- نضع في مقلاة كلا من الحليب والسكر والملح والزبدة ونحرك ونتركها تغلي لدقيقة ونطفئ النار.

نضع الخليط في وعاء ونتركه حتى يصبح دافئا وليس ساخنا.

- بعدها نضيف الطحين والكورن فلاور والخميرة والبيضة ونحرك ونعجن المكونات جيدا حتى نحصل على عجينة طرية ولاصقة قليلا.

- نرش سطحا مستويا بالطحين ونعجن فوقه العجينة لحوالي عشر دقائق ثم نضعها في وعاء ونغطيها بالنايلون ونتركها تختمر ويتضاعف حجمها لمدة ساعة.

- نقطع العجينة إلى عشر قطع ونشكل منها كرات ونغطيها ونضعها جانبا.

- نضع في وعاء كلا من الزبدة والأوريغانو والريحان والفلفل الأسود وبرش الثوم والبصل والملح ونحرك حتى تمتزج المكونات تماما.

- نمد كل كرة ونضع فيها نصف ملعقة صغيرة من الحشوة ونمدها عليها ثم نطويها نصفين، ونكرر العملية حتى انتهاء الكمية.

- ندهن قالبا مستطيلا بالزيت ونرتب العجينة فيه عموديا، بحيث يكون طرفها المغلق للأسفل، ونرص القطع مع بعضها ونغطيها ونتركها ترتاح ساعة.

- ندهن القطع من الأعلى بالبيض أو الحليب ونضعها في الفرن على حرارة 170 لمدة 25-30 دقيقة.

- بعد أن يصبح الخبز ذهبيا نخرجه ونتركه ثم يقدم باردا أو دافئا.

