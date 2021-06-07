كبدة الدجاج بالبصل والطماطم

كبدة الدجاج من المقبلات سهلة التحضير الغنية بالبروتين، تتكون من كبدة الدجاج والخضار وبعض التوابل الخاصة، يمكن تقديمها مع الخبز العربي وطبق من السلطة.

تعرفي على طريقة تحضيرها معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات

كيلو كبدة دجاج طازجة منظفة ومقطعة.

بصلة كبيرة الحجم مقطعة شرائح.

2 حبة طماطم ناضجة مقشرة ومقطعة مكعبات.

حبة فلفل أخضر شرائح.

نصف كوب بقدونس مفروم.

2 فص ثوم مهروس.

فنجان قهوة من زيت الذرة.

ملح حسب الرغبة.

نصف ملعقة شاي فلفل أسود.

رشة هال مطحون.

عصير ليمونة للتقديم.

طريقة التحضير

- نضع الزيت في القدر على النار ونضع الكبدة ونقلبها بهدوء حتى تتحمر.

- نضيف الخضار والملح والتوابل ونقلب المكونات.

نخفف النار ونغطي القدر ونتركه لمدة ربع ساعة حتى تنضج المكونات جيدا.

- نقدمه مع عصير ليمون وخبز عربي بالإضافة إلى السلطة التي تفضلونها.

