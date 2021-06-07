كرواسون بالمربى على الفطور

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 يونيو 2021, 12:20 مساء

تعرفي معنا اليوم على طريقة عمل الكرواسون بالمربى شهي وسريع وأعديه في مطبخك، وفق «أطيب طبخة».
المكونات
3 أكواب دقيق أبيض.
زبد ملعقتان كبيرتان.
كوب حليب سائل.
ملح.
6 ملاعق كبيرة سكر.
3 ملاعق كبيرة خميرة فورية.
كوب ماء دافئ.
بيضتان.
مربى- حسب الرغبة.

طريقة التحضير
- في وعاء، ضعي الدقيق الأبيض، الملح، الماء الدافئ، السكر، الخميرة الفورية، البيض، الزبد والحليب ثم حركيها جيدًا حتى تحصلي على عجينة متماسكة القوام.
- ضعي العجينة في وعاء واتركيها جانبًا لحوالي 10 دقائق حتى تتخمر ويتضاعف حجمها.
- قسمي العجينة إلى كرات متساوية الحجم بعد أن تتخمر ويتضاعف حجمها.
- افردي أقسام العجينة على سطح صلب منثور بالقليل من الدقيق واجعليها على شكل هلال أي شكل الكرواسون المتعارف عليه.
- ضعي كمية المربى المناسبة في كل عجينة كرواسون، صفيها في صينية مغلفة بورق الزبدة ثم ادخليها إلى فرن محمى مسبقًا على حرارة 180 درجة مئوية.
- اتركي الصينية في الفرن لحوالي 15 دقيقة حتى ينضج الكرواسون ويصبح ذهبي اللون.
 

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