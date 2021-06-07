كرواسون بالمربى على الفطور

تعرفي معنا اليوم على طريقة عمل الكرواسون بالمربى شهي وسريع وأعديه في مطبخك، وفق «أطيب طبخة».

المكونات

3 أكواب دقيق أبيض.

زبد ملعقتان كبيرتان.

كوب حليب سائل.

ملح.

6 ملاعق كبيرة سكر.

3 ملاعق كبيرة خميرة فورية.

كوب ماء دافئ.

بيضتان.

مربى- حسب الرغبة.

طريقة التحضير

- في وعاء، ضعي الدقيق الأبيض، الملح، الماء الدافئ، السكر، الخميرة الفورية، البيض، الزبد والحليب ثم حركيها جيدًا حتى تحصلي على عجينة متماسكة القوام.

- ضعي العجينة في وعاء واتركيها جانبًا لحوالي 10 دقائق حتى تتخمر ويتضاعف حجمها.

- قسمي العجينة إلى كرات متساوية الحجم بعد أن تتخمر ويتضاعف حجمها.

- افردي أقسام العجينة على سطح صلب منثور بالقليل من الدقيق واجعليها على شكل هلال أي شكل الكرواسون المتعارف عليه.

- ضعي كمية المربى المناسبة في كل عجينة كرواسون، صفيها في صينية مغلفة بورق الزبدة ثم ادخليها إلى فرن محمى مسبقًا على حرارة 180 درجة مئوية.

- اتركي الصينية في الفرن لحوالي 15 دقيقة حتى ينضج الكرواسون ويصبح ذهبي اللون.

