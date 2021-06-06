معكرونة بالخضراوات في الفرن

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 يونيو 2021, 04:48 مساء

المعكرونة بالخضراوات من الأطباق الشهية والسهلة، حيث يمكن وضع أي أنواع خضار متوافرة لديك مع المعكرونة ثم وضعها في الفرن مع برش الجبن اللذيذ وتقدم.

المكونات
½ مغلف مكرونة.
حبة باذنجان كبيرة مكعبات.
2 حبة كوسا مكعبات.
3 حبات فلفل أخضر مفروم.
2 حبة طماطم مكعبات.
6 ملاعق كبيرة زيت.
شرائح جبنة شيدر.
ملح حسب الذوق.
رشة فلفل أحمر حار.

طريقة التحضير
- نسلق المعكرونة بماء مغلي مملح حتى تنضج ثم نصفيها ونضعها جانبا.
- نضع الزيت في قدر ونضيف الباذنجان والكوسا ونحرك حتى تنضج، ثم نضيف الفلفل الأخضر والطماطم ورشة ملح ونحرك حتى تصبح الخضار طرية.
- نضيف المعكرونة المسلوقة ونحرك المكونات جيدا ونتركها لبضع دقائق.
نضع المعكرونة بالخضار في طبق الفرن ونرتب فوقها شرائح أو برش الشيدر مع رشة فلفل أحمر حار.
نضع الطبق بالفرن على حرارة 180 لنحو عشر دقائق مع تشغيل مشواة الفرن حتى تسيح الجبنة وتكتسب لونا ذهبيا.
نخرج الطبق من الفرن وبذلك تكون المعكرونة بالخضار جاهزة للتقديم.

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