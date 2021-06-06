بقلاوة تركية باردة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 يونيو 2021, 12:06 مساء

البقلاوة الباردة من الحلويات المشهورة في تركيا وهي عبارة عن بقلاوة بحشوة الفستق أو الجوز وصوص من الشيرة والحليب، وتزين بالكاكاو وبودرة الحليب، وتقدم باردة، تعلمي الطريقة معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات
مغلف عجينة بقلاوة.
150 غرام زبدة.
¼ كوب زيت.
لسقي البقلاوة:
2 كوب سكر.
كوب ماء.
2 كوب حليب.
لتحضير الحشوة:
فستق أو جوز مفروم خشن.
للتزيين:
2 ملعقة كبيرة كاكاو.
ملعقة كبيرة حليب بودرة.

طريقة التحضير
- نحضر الشيرة فنضع السكر والماء في وعاء ونحرك وعندما يغلي نتركه 5 دقائق على النار ثم نضعه جانبا.
نسيح الزبدة على نار هادئة ثم نطفئ النار ونضيف الزيت ونحرك جيدا.
- ندهن صينية البقلاوة بالزبدة المذابة ثم نبدأ بوضع طبقات عجينة البقلاوة مع دهن كل منها بمزيج الزيت والزبدة.
- نضع الحشوة ثم نعيد وضع طبقات من العجينة مع دهنها بالزبدة ثم نضع الطبقة الأخيرة وندهنها جيدا.
نقطع البقلاوة ثم نضعها في الفرن على حرارة 170 حتى تكتسب لونا ذهبيا من الأسفل والأعلى أي لنحو ساعة حسب نوع الفرن.
- بعد أن بردت الشيرة نضيف الحليب ونحرك جيدا.
نخرج البقلاوة ونتركها جانبا لنحو عشر دقائق ثم نصب فوقها مزيج الشيرة والحليب ونتركها ترتاح ساعة.
- نخلط بودرة الحليب والكاكاو وننخلها فوق البقلاوة ثم نضعها في البراد حتى تبرد تماما ونزينها بالفستق حسب الذوق ونقدمها.

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