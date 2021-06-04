كتف ضأن مشوى في الفرن

تعرفي معنا اليوم على طريقة تحضير كتف اللحم الضأن المشوى فى الفرن، بوصفة جديدة وسهلة التحضير ولذيذة الطعم، وفق «شملولة».

المكونات:

كتف لحم ضأن (غنم) بوزن 2 كيلو

3 حبات بصل كبيرة الحجم

2 رأس ثوم كبيرة الحجم

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

6 زعتر طازج

5 أغصان روزمارى (إكليل الجبل)

3 أوراق لورة (أوراق الغار)

2 حبة ليمون (حامض – قارص) كبيرة الحجم

مكونات خليط الأعشاب:

1 ملعقة صغيرة ثوم مفرى ناعماً

½ ملعقة صغيرة روز مارى جافة

1 ملعقة صغيرة زعتر جاف

½ ملعقة صغيرة ورق لورة مطحون

½ ملعقة صغيرة مريمية جافة

½ ملعقة صغيرة ريحان (حبق) جاف

¼ ملعقة مردقوش جاف

1 ½ ملعقة صغيرة فلفل أبيض

1 ملعقة كبيرة ملح

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون