كتف ضأن مشوى في الفرن

تعرفي معنا اليوم على طريقة تحضير كتف اللحم الضأن المشوى فى الفرن، بوصفة جديدة وسهلة التحضير ولذيذة الطعم، وفق «شملولة».
المكونات:
كتف لحم ضأن (غنم) بوزن 2 كيلو
3 حبات بصل كبيرة الحجم
2 رأس ثوم كبيرة الحجم
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
6 زعتر طازج
5 أغصان روزمارى (إكليل الجبل)
3 أوراق لورة (أوراق الغار)
2 حبة ليمون (حامض – قارص) كبيرة الحجم
مكونات خليط الأعشاب:
1 ملعقة صغيرة ثوم مفرى ناعماً
½ ملعقة صغيرة روز مارى جافة
1 ملعقة صغيرة زعتر جاف
½ ملعقة صغيرة ورق لورة مطحون
½ ملعقة صغيرة مريمية جافة
½ ملعقة صغيرة ريحان (حبق) جاف
¼ ملعقة مردقوش جاف
1 ½ ملعقة صغيرة فلفل أبيض
1 ملعقة كبيرة ملح
2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
3 ملاعق كبيرة زيت زيتون
الطريقة:
تُسكب جميع مكونات الأعشاب فى وعاء صغير وتُقلب جيداً، ثم تترك لمدة ساعتين حتى تُخرج زيوتها العطرية.
يُسخن الفرن على حرارة متوسطة.
يُغرز حرف سكين رفيع وحاد فى لحم الكتف لعمل عدد من الثقوب.
تُوضع كمية من خليط الأعشاب فى ثقوب اللحم، ويُفرك الكتف بالكامل ببقية الخليط، ثم يُسكب زيت الزيتون عليه.
تُسخن شواية منزلية كبيرة الحجم على نار متوسطة، ويُوضع عليها كتف اللحم ويُشوىَّ لدقائق على الجانبين حتى يأخذ اللون البُنىِّ المتوسط، ثم يُرفع من على النار.
تُقشر حبات البصل وتقطع إلى نصفين، ثم تُقطع رأسىِّ الثوم إلى نصفين، ويُرصون جميعاً على صينية فرن مسطحة وكبيرة الحجم.
تُوزع أعواد الزعتر والروز مارى وأوراق الغار بين أنصاف البصل والثوم، ثم يُسكب القليل من زيت الزيتون عليها.
يُوضع كتف اللحم على حبات البصل والثوم، وتُقطع حبتىِّ الليمون إلى نصفين وتُعصران على اللحم، ثم يُترك القشر فى الصينية بجوار اللحم.
تُوضع صينية اللحم على الرف الأوسط من الفرن، وتُترك لمدة ساعتين ونصف أو حتى يَنضج اللحم جيداً.. ثم تقدم وصحتين.