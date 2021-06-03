فندق «ريتز» الباريسي يوفر حلويات يمكن تناولها أثناء المشي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 يونيو 2021, 01:15 مساء
طاهي الحلويات في فندق «ريتز» الباريسي فرنسوا بيريه في مطبخه، نوفمبر 2019 (أ ف ب)

يدشن فندق «ريتز» الباريسي، الإثنين، محلا لبيع قطع الحلوى التي يعدها الشيف الشهير لديه فرنسوا بيريه، وستكون مصممة لتناولها أثناء التنزه في شوارع باريس.

وقال بيريه الذي توجته رابطة الطاولات الكبرى في العالم سنة 2019 «أفضل طاهي حلويات في مطعم في العالم» لوكالة «فرانس برس»: «يسعدني أن أتولى هذه المهمة وأن أوفر للناس الفرصة لأخذ القليل من ريتز إلى منازلهم».

ولم يكن ممكنا في السابق تناول حلويات «ريتز» سوى في صالون بروست أو في مطعم الفندق الواقع في ساحة فاندوم بوسط باريس، والذي أصبح الآن فارغا من زبائنه الأجانب بسبب جائحة «كوفيد-19».

أما «ريتز لو كونتوار» فبات يوفر قطع حلوى أو معجنات طوال اليوم ويتيح تسلم طلبات خارجية.

وهذه القطع مصممة بشكل طولي لتسهيل تناولها خلال المشي أو في المكتب.

ولاحظ بيريه أن «الناس يتنزهون وفن الطبخ يتطور، فتصميم منتج يمكن تناوله أثناء المشي يتماشى مع العصر».

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