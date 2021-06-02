«الحشرات» مستقبل الطعام في مطعم فرنسي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 يونيو 2021, 02:03 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

لا تناسب قائمة طعام «لوران فييه» أصحاب القلوب الضعيفة، لكنها ربما تشير إلى مستقبل توفير الغذاء لسكان العالم الذين تزيد أعدادهم باطراد.. تحتوي القائمة على سلطة روبيان مع دود القبابي (الدود الأصفر)، والحشرات المقرمشة المقدمة فوق طبقة من الخضراوات، والجنادب المغطاة بالشوكولاتة.

وحظيت أطباق «فييه» المنمقة بإشارات إعجاب وهمهمات تلذذ من زبائنه المغامرين في شرفة مطعمه التي تغمرها شمس باريس، وفق «24».

وقال الطاهي الفرنسي وهو يعد طبقا من المعكرونة المصنوعة من دقيق (طحين) دود القبابي والبطاطا الحلوة ويرقات الحشرات المقلية: «هذا هو الطبق المثالي للذين يجربون هذه الأصناف للمرة الأولى.. به طعوم مثيرة للاهتمام حقيقة»، مشيرا إلى أن قلة فقط قد لا يعجبها هذا الطبق.

واعتبرت هيئة سلامة الأغذية الأوروبية في يناير دود القبابي صالحا للاستهلاك الآدمي، وأقرت في مايو بيعه في الأسواق. وأقرت الهيئة استخدام أكثر من 12 منتجا غذائيا مصنوعا من الحشرات، ومنها الصراصير والجراد.

ويمكن أن يوفر دود القبابي والحشرات بشكل عام مصدرا مستداما للغذاء في المستقبل يسبب القليل من انبعاثات الكربون.

ويقول ستيفان دي كيرسميكر، المتحدث باسم شؤون الصحة وسلامة الغذاء بالمفوضية الأوروبية «الحشرات مغذية.. ويمكن أن تساعدنا حقيقة في التحول إلى نظام غذائي صحي ومستدام».

ولكن بالنسبة لفييه التحدي مزدوج، فهو يسعى للترويج لأطباقه بين الناس وتعلم كيفية تحويل الحشرات لطعوم مستساغة. وقال: «علينا أن نجد النكهات الصحيحة والإضافات الصحيحة. وهذا كله مبهر. أي طاهٍ سيقول لك ذلك».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لعبة ورق لإحياء لهجات يونانية قديمة
ثقافة وفن
تقليص الفرق في الدوري الفرنسي إلى 18
رياضة عالمية
«المركزي» التركي يسعى لتهدئة الأسواق بعد تسجيل الليرة أدنى مستوى على الإطلاق
اقتصاد
لجنة المتابعة الدولية تحث على اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ وقف إطلاق النار.. وتدعو ...
ليبيا
«بوابة الوسط» تستعرض خريطة أولى مباريات الإياب في الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
برنامج «فلوسنا»: مقابلة مع خالد المشري (2 من 3)
فيديو
مجلس الاتحاد الروسي يقر قانونا «يمنع» المعارضين من المشاركة في الانتخابات
دولى
الرياضة الليبية تودع البنداق بعد صراع مع «كورونا»
رياضة محلية
رئيس مفوضية الانتخابات في حوار لـ«الوسط»: نتعهد بانتخابات نزيهة.. وهذه حقيقة ...
ليبيا
وزارة التعليم تحدد مادتين بلا امتحان
ليبيا
السفير البريطاني في ليبيا يتحدث إلى «بوابة الوسط» عن مستقبل المرتزقة والانتخابات...
ليبيا
ترتيبات أميركية قبل استئناف العمل من ليبيا تجنبا لتكرار سيناريو هجوم بنغازي
ليبيا
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الحشرات» مستقبل الطعام في مطعم فرنسي