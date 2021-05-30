معكرونة حارة

معكرونة حارة بالجبن تتميز بالصوص الكريمي الحار الذي يحتوي على الحليب والكريمة وبرش الجبن والتوابل اللذيذة وهي سهلة التحضير ورائعة لكل محبي الطعام الحار، تعلميها معنا وفقا لموقع «الموضوع» .

المكونات

كوب مكرونة أي نوع.

2 فص ثوم.

2 ملعقة كبيرة زيت.

بصلة مفرومة ناعمة.

2 فص ثوم مفروم.

⅓ كوب معجون طماطم.

¼ ملعقة صغيرة ملح.

2 ملعقة صغيرة رقائق فلفل أحمر حار.

ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار مطحون.

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود.

½ ملعقة صغيرة أوريغانو.

½ كوب حليب.

½ كوب كريمة سائلة.

مكعب ماجي.

½ كوب برش شيدر.

½ كوب برش موزاريلا.

ملعقة كبيرة زبدة.

طريقة التحضير

- نسلق المعكرونة بماء مغلي مملح ثم نصفيها جيدا ونضعها جانبا ونحتفظ بنصف كوب من ماء السلق.

- نضع الزيت في قدر ونضيف الثوم ونحرك قليلا ثم نضيف البصل ونحرك حتى يذبل.

- نضيف معجون الطماطم ونحرك لنحو دقيقتين أو ثلاث ثم نضيف كلا من الملح والفلفل الأسود والأوريغانو والفلفل الأحمر ونحرك.

- نضيف ماء سلق المعكرونة ونحرك لدقيقة حتى يتسبك الصوص ثم نضيف الحليب والكريمة والماجي ونحرك حتى يغلي.

- نضيف برش الشيدر والموزاريلا والزبدة ونحرك حتى تمتزج تماما وتسيح الجبنة وتصبح جاهزة للتقديم.