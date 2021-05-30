معكرونة حارة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 مايو 2021, 04:09 مساء

معكرونة حارة بالجبن تتميز بالصوص الكريمي الحار الذي يحتوي على الحليب والكريمة وبرش الجبن والتوابل اللذيذة وهي سهلة التحضير ورائعة لكل محبي الطعام الحار، تعلميها معنا وفقا لموقع «الموضوع» .

المكونات
كوب مكرونة أي نوع.
2 فص ثوم.
2 ملعقة كبيرة زيت.
بصلة مفرومة ناعمة.
2 فص ثوم مفروم.
⅓ كوب معجون طماطم.
¼ ملعقة صغيرة ملح.
2 ملعقة صغيرة رقائق فلفل أحمر حار.
ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار مطحون.
½ ملعقة صغيرة فلفل أسود.
½ ملعقة صغيرة أوريغانو.
½ كوب حليب.
½ كوب كريمة سائلة.
مكعب ماجي.
½ كوب برش شيدر.
½ كوب برش موزاريلا.
ملعقة كبيرة زبدة.

طريقة التحضير
- نسلق المعكرونة بماء مغلي مملح ثم نصفيها جيدا ونضعها جانبا ونحتفظ بنصف كوب من ماء السلق.
- نضع الزيت في قدر ونضيف الثوم ونحرك قليلا ثم نضيف البصل ونحرك حتى يذبل.
- نضيف معجون الطماطم ونحرك لنحو دقيقتين أو ثلاث ثم نضيف كلا من الملح والفلفل الأسود والأوريغانو والفلفل الأحمر ونحرك.
- نضيف ماء سلق المعكرونة ونحرك لدقيقة حتى يتسبك الصوص ثم نضيف الحليب والكريمة والماجي ونحرك حتى يغلي.
- نضيف برش الشيدر والموزاريلا والزبدة ونحرك حتى تمتزج تماما وتسيح الجبنة وتصبح جاهزة للتقديم.

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