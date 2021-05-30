حضري الكورن دوج في المنزل

الكورن دوج من الأطعمة المشهورة في كوريا، وغالبا ما تباع في الشوارع لأنها أكلة شهية وسهلة التحضير.

وبالتالي يمكنكم صنعها أينما كنتم، فمكوناتها عبارة عن هوت دوغ وموزاريلا وعجينة مكونة من بيض وحليب ودقيق وطبقة البقسماط المقرمشة التي لا تقاوم ويقدم مع الكاتشب. تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات

3 قطع هوت دوج.

أسياخ خشبية.

جبن موزاريلا مقطع أصابع.

لتحضير الطبقة الخارجية:

2 كوب طحين.

¼ ملعقة صغيرة ملح.

¼ كوب سكر.

بيضة.

كوب حليب سائل.

لتحضير الطبقة المقرمشة:

بقسماط.

طريقة التحضير

- نقطع الهوت دوغ إلى نصفين بحيث يكون شكلها كالأصابع.

- نغرز قطعة من الهوت دوغ في السيخ الخشبي ثم نغرز معها قطعة من جبن الموزاريلا.

- نكرر العملية حتى تنتهي الكمية بحيث يكون في كل سيخ كمية متساوية من الجبن والهوت دوغ.

- نبدأ بتحضير الطبقة الخارجية فننخل الطحين في وعاء، ونضيف الملح والسكر والبيض والحليب ونحرك حتى تمتزج تماما ويصبح لدينا عجينة لينة وثقيلة القوام.

- نصب العجينة في كوب ونغمر الأسياخ بها ثم نغطي كلا منها بالبقسماط.

- نضع أسياخ الكورن دوج في زيت قلي غزير على نار متوسطة ونقليها ونقلبها حتى تصبح ذهبية من جميع الأطراف.

- نصفيها جيدا من الزيت ونقدمها ساخنة مع الكاتشاب والخردل حسب الذوق.