كرات الكوسا في الفرن

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 مايو 2021, 04:39 مساء

تعد كرات الكوسا بالفرن من الأكلات الصحية والشهية تُحضَّر دون قلي ومكوناتها عبارة عن كوسا مبشورة مع تتبيلة مميزة تُشكل منها كرات ثم توضع في الفرن وتُقدم.

المكونات
3 حبات كوسا مبشورة.
بيضة.
2 ملعقة طعام زيت زيتون.
ملعقة صغيرة ملح.
ملعقة صغيرة فلفل أسود.
½ باقة بقدونس مفروم.
½ كوب بقسماط.
⅓ كوب دقيق.

طريقة التحضير
- نضع الكوسا المبشورة في قماش نظيف ونعصرها حتى نتخلص من الماء الزائد فيها.
- نضع الكوسا في وعاء ونضيف كلا من البيضة وزيت الزيتون والملح والفلفل الأسود والبقدونس والبقسماط والدقيق.
- نعجن المكونات حتى تختلط تماما ثم نشكل منها كرات صغيرة متساوية.
- نضع ورق زبدة على صينية الفرن ثم نرتب كرات الكوسا فيها مع ترك مسافة بينها.
- نضع الصينية بالفرن على حرارة 180 لنحو 20 دقيقة حتى تنضج وتصبح ذهبية.
- نخرج الكرات من الفرن ونضعها في طبق التقديم وإلى جانبها صوص الجبن أو الزبادي أو مايونيز أو كاتشب حسب الذوق.

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