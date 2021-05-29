كرات الكوسا في الفرن

تعد كرات الكوسا بالفرن من الأكلات الصحية والشهية تُحضَّر دون قلي ومكوناتها عبارة عن كوسا مبشورة مع تتبيلة مميزة تُشكل منها كرات ثم توضع في الفرن وتُقدم.
المكونات
3 حبات كوسا مبشورة.
بيضة.
2 ملعقة طعام زيت زيتون.
ملعقة صغيرة ملح.
ملعقة صغيرة فلفل أسود.
½ باقة بقدونس مفروم.
½ كوب بقسماط.
⅓ كوب دقيق.
طريقة التحضير
- نضع الكوسا المبشورة في قماش نظيف ونعصرها حتى نتخلص من الماء الزائد فيها.
- نضع الكوسا في وعاء ونضيف كلا من البيضة وزيت الزيتون والملح والفلفل الأسود والبقدونس والبقسماط والدقيق.
- نعجن المكونات حتى تختلط تماما ثم نشكل منها كرات صغيرة متساوية.
- نضع ورق زبدة على صينية الفرن ثم نرتب كرات الكوسا فيها مع ترك مسافة بينها.
- نضع الصينية بالفرن على حرارة 180 لنحو 20 دقيقة حتى تنضج وتصبح ذهبية.
- نخرج الكرات من الفرن ونضعها في طبق التقديم وإلى جانبها صوص الجبن أو الزبادي أو مايونيز أو كاتشب حسب الذوق.