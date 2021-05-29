كعكة دينج دونج

كيكة دينج دونج من الكيكات المشهورة واللذيذة التي يمكن تحضيرها أينما كنتم وبنفس المذاق الرائع، فهي عبارة عن طبقتين كيك وحشوة كريمية شهية مغطاة بصوص الجناش الذي لا يقاوم. تعلمي طريقة تحضيرها وفقا لموقع «الطريقة».

المكونات

لتحضير الكيك:

1 ¾ كوب دقيق.

1 ¼ كوب سكر.

¾ كوب كاكاو.

ملعقة صغيرة بيكنغ صودا.

2 ملعقة صغيرة بيكنغ باودر.

ملعقة صغيرة ملح.

كوب حليب.

½ ملعقة صغيرة خل.

½ كوب زيت.

2 بيضة.

2 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

كوب ماء ساخن.

ملعقة صغيرة نسكافيه.

لتحضير الحشوة:

كوب حليب.

كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

كوب سكر.

4 ملاعق كبيرة دقيق.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

لتحضير صوص الجناش:

2 كوب قطع شوكولاتة.

2 كوب كريمة حلويات.

طريقة التحضير

- نضع في وعاء كل المكونات الجافة الدقيق والسكر والكاكاو والبيكنغ باودر وصودا والملح ونحرك ونتركها جانبا.

- نمزج الحليب والخل جيدا ونتركه جانبا قليلا ثم نضعه في وعاء ونضيف كلا من الزيت والبيض والفانيليا ونحرك جيدا.

- نضيف المكونات السائلة فوق الجافة بالتدريج مع الاستمرار بالخفق بالخفاقة الكهربائية.

- نمزج الماء الساخن والنسكافيه ونضيف للمكونات ونخفق جيدا.

- ندهن 2 صينية كيك بالزيت ونرشها بالدقيق ونضع ورق زبدة في الأسفل ونوزع مزيج الكيك على الصينيتين.

- نضع الكيك بالفرن على حرارة 180 ونتركه حتى ينضج ثم نخرج الكيك من الفرن ونتركه يبرد تماما قبل أن نضع الحشوة.

- لتحضير الحشوة نضع في وعاء كلا من الحليب والطحين ونحرك جيدا ثم نضعها على النار ونستمر بالتحريك حتى يصبح قوام المزيج ثخينا.

- نطفئ النار ونضيف الفانيليا ونحرك جيدا ثم نغطيه ونتركه يبرد.

- بعدها نخفق الزبدة والسكر بالخفاقة الكهربائية حتى تمتزج ونضيف مزيج الحليب والطحين ونخفق حتى تختلط المكونات تماما.

- نغلي الكريمة ونضعها فوق الشوكولاتة ونحرك حتى تذوب ثم نتركها تبرد تماما.

- نضع الحشوة بين طبقتي الكيك ونتركها تبرد قليلا ثم نصب صوص الجناش وبذلك تكون جاهزة للتقديم .