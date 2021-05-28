حضري الحنيذ باحتراف

طريقة عمل الحنيذ (الإنترنت)

نقدم إليك عزيزتي طريقة عمل الحنيذ، فأضيفيها إلى وصفاتك المفضلة لتحضريها في مطبخك كطبق رئيسي، وفق «أطيب طبخة».

المكونات

لحم ضأن - كيلوغرام ونصف.

ثوم مفروم - ملعقتان كبيرتان.

بصل مقطع إلى شرائح - 2.

طماطم مقطعة إلى شرائح - 2.

فلفل رومي أخضر مقطع إلى شرائح - 2.

ماء - نصف كوب.

خل أبيض - ملعقة كبيرة.

زيت زيتون - ملعقتان كبيرتان.

ملح - بحسب الرغبة.

كاري - ملعقة صغيرة.

بهارات لحم - ملعقة كبيرة.

بزار - ملعقتان كبيرتان.

ثوم بودرة - ملعقة صغيرة.

بابريكا - ملعقة صغيرة.

كمون - ملعقة صغيرة.

فلفل أسود - ملعقة صغيرة.

طريقة العمل

1- في وعاء، ضعي زيت الزيتون، والماء، والخل والثوم ونكهي بالملح، والبابريكا، والكمون، والكاري، والبزار، وبهارات اللحم، والثوم البودرة، والفلفل الأسود.

2- اخلطي المكونات جيدا.

3- ضعي اللحم في صينية فرن ثم ادهنيه بواسطة التتبيلة جيدا.

4- أضيفي الطماطم والفلفل الرومي والبصل وقلبي المكونات.

5- غلفي صينية الفرن بواسطة ورق قصدير ثم أدخليها إلى فرن محمي مسبقا على حرارة 200 درجة مئوية لنحو 3 ساعات حتى ينضج اللحم.

6- قدمي حنيذ اللحم إلى جانب الأرز.. وصحتين.

