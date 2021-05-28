حضري الحنيذ باحتراف

نقدم إليك عزيزتي طريقة عمل الحنيذ، فأضيفيها إلى وصفاتك المفضلة لتحضريها في مطبخك كطبق رئيسي، وفق «أطيب طبخة».
المكونات
لحم ضأن - كيلوغرام ونصف.
ثوم مفروم - ملعقتان كبيرتان.
بصل مقطع إلى شرائح - 2.
طماطم مقطعة إلى شرائح - 2.
فلفل رومي أخضر مقطع إلى شرائح - 2.
ماء - نصف كوب.
خل أبيض - ملعقة كبيرة.
زيت زيتون - ملعقتان كبيرتان.
ملح - بحسب الرغبة.
كاري - ملعقة صغيرة.
بهارات لحم - ملعقة كبيرة.
بزار - ملعقتان كبيرتان.
ثوم بودرة - ملعقة صغيرة.
بابريكا - ملعقة صغيرة.
كمون - ملعقة صغيرة.
فلفل أسود - ملعقة صغيرة.
طريقة العمل
1- في وعاء، ضعي زيت الزيتون، والماء، والخل والثوم ونكهي بالملح، والبابريكا، والكمون، والكاري، والبزار، وبهارات اللحم، والثوم البودرة، والفلفل الأسود.
2- اخلطي المكونات جيدا.
3- ضعي اللحم في صينية فرن ثم ادهنيه بواسطة التتبيلة جيدا.
4- أضيفي الطماطم والفلفل الرومي والبصل وقلبي المكونات.
5- غلفي صينية الفرن بواسطة ورق قصدير ثم أدخليها إلى فرن محمي مسبقا على حرارة 200 درجة مئوية لنحو 3 ساعات حتى ينضج اللحم.
6- قدمي حنيذ اللحم إلى جانب الأرز.. وصحتين.