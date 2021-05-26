دونر كباب تركي

الدونر أو الشاورما التركي من أشهى المأكولات التي لا يقاومها الكبار أو الصغار، فهي لذيذة للغاية، تعلمي معنا طريقة تحضيرها في المنزل، وفقا لموقع «الطريقة».

المكونات

لتحضير الخبز:

كيلودقيق.

3 ملاعق صغيرة ملح.

4 كؤوس ماء.

لتحضير الصوص:

ملعقة صغيرة زبدة.

3 ملاعق كبيرة معجون طماطم.

3 كؤوس ماء ساخن.

لتحضير المايونيز:

كأس مايونيز.

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.

2 فص ثوم مفروم.

لتتبيل الدجاج:

4 صدور دجاج.

2 حبة بطاطس.

ملعقة كبيرة معجون طماطم.

فص ثوم.

2 ملعقة كبيرة لبن زبادي.

4 ملاعق كبيرة زيت.

لتحضير الساندوتش:

بقدونس.

طماط.

ملفوف.

مخلل.

طريقة التحضير

- نضع الدقيق في وعاء ونضيف الملح والماء بالتدريج مع الاستمرار بالعجن حتى نحصل على عجينة طرية وغير لاصقة.

- نغطي العجينة ونتركها ترتاح لنحو نصف الساعة بدرجة حرارة الغرفة.

- نشكل كرات متساوية من العجينة ثم نمدها حتى تصبح دائرية ورقيقة.

- نحمي مقلاة غير لاصقة ثم نضع العجينة ونطهو الخبز على نار هادئة مع التقليب حتى ينضج من الطرفين ونغطيه كي لا يجف.

- نخلط في وعاء كلا من المايونيز والبقدونس والثوم ونحرك جيدا.

- نضع في قدر عميق كلا من الزبدة ومعجون الطماطم ونحرك جيدا حتى يمتص الزبدة ثم نضيف الماء الساخن ونحرك جيدا حتى يغلي لنحو خمس دقائق ونطفئ النار.

- نقطع البطاطا ونقليها حتى تصبح ذهبية ثم نصفيها ونضعها جانبا.

- نقطع الدجاج إلى شرائح رقيقة ثم نضع في وعاء كل من الثوم ومعجون الطماطم والزبادي والزيت ونحرك ونضيف التتبيلة للدجاج ونحرك.

- نضع ملعقتين من الزيت في مقلاة ونقلي شرائح الدجاج المتبلة ثم نضيف بقية الزيت ونقلبها حتى تكتسب لون ثم نضيف ملعقة من الصوص ونحرك.

- نضع زيت في وعاء ونضيف فلفلا أحمر ونحرك ثم ندهن أرغفة الخبز بالمزيج ونضعها على صاج أو في المقلاة ونقلبه.

- نبدأ بتحضير الساندوتش فنوزع على الخبز كلا من البطاطا والمخلل والملفوف والطماطم والبقدونس والمايونيز والدجاج والصوص ونلفها، وبذلك تكون جاهزة للتقديم.