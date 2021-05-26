دونر كباب تركي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 مايو 2021, 03:30 مساء

الدونر أو الشاورما التركي من أشهى المأكولات التي لا يقاومها الكبار أو الصغار، فهي لذيذة للغاية، تعلمي معنا طريقة تحضيرها في المنزل، وفقا لموقع «الطريقة».

المكونات
لتحضير الخبز:
كيلودقيق.
3 ملاعق صغيرة ملح.
4 كؤوس ماء.
لتحضير الصوص:
ملعقة صغيرة زبدة.
3 ملاعق كبيرة معجون طماطم.
3 كؤوس ماء ساخن.
لتحضير المايونيز:
كأس مايونيز.
2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.
2 فص ثوم مفروم.
لتتبيل الدجاج:
4 صدور دجاج.
2 حبة بطاطس.
ملعقة كبيرة معجون طماطم.
فص ثوم.
2 ملعقة كبيرة لبن زبادي.
4 ملاعق كبيرة زيت.
لتحضير الساندوتش:
بقدونس.
طماط.
ملفوف.
مخلل.

طريقة التحضير
- نضع الدقيق في وعاء ونضيف الملح والماء بالتدريج مع الاستمرار بالعجن حتى نحصل على عجينة طرية وغير لاصقة.
- نغطي العجينة ونتركها ترتاح لنحو نصف الساعة بدرجة حرارة الغرفة.
- نشكل كرات متساوية من العجينة ثم نمدها حتى تصبح دائرية ورقيقة.
- نحمي مقلاة غير لاصقة ثم نضع العجينة ونطهو الخبز على نار هادئة مع التقليب حتى ينضج من الطرفين ونغطيه كي لا يجف.
- نخلط في وعاء كلا من المايونيز والبقدونس والثوم ونحرك جيدا.
- نضع في قدر عميق كلا من الزبدة ومعجون الطماطم ونحرك جيدا حتى يمتص الزبدة ثم نضيف الماء الساخن ونحرك جيدا حتى يغلي لنحو خمس دقائق ونطفئ النار.
- نقطع البطاطا ونقليها حتى تصبح ذهبية ثم نصفيها ونضعها جانبا.
- نقطع الدجاج إلى شرائح رقيقة ثم نضع في وعاء كل من الثوم ومعجون الطماطم والزبادي والزيت ونحرك ونضيف التتبيلة للدجاج ونحرك.
- نضع ملعقتين من الزيت في مقلاة ونقلي شرائح الدجاج المتبلة ثم نضيف بقية الزيت ونقلبها حتى تكتسب لون ثم نضيف ملعقة من الصوص ونحرك.
- نضع زيت في وعاء ونضيف فلفلا أحمر ونحرك ثم ندهن أرغفة الخبز بالمزيج ونضعها على صاج أو في المقلاة ونقلبه.
- نبدأ بتحضير الساندوتش فنوزع على الخبز كلا من البطاطا والمخلل والملفوف والطماطم والبقدونس والمايونيز والدجاج والصوص ونلفها، وبذلك تكون جاهزة للتقديم.

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