كيكة القبة التركية

(أرشيفية: الإنترنت)

تعد كيكة القبة التركية من الكيكات المشهورة وهي لذيذة للغاية ومميزة بشكلها ومذاقها، فهي عبارة عن طبقتين كيك بحشوة كريمية مثل المهلبية وتزين بالكريمة شانتيه وفتات الكيك. تعرفي على التفاصيل معنا، وفقا لموقع «الطريقة».

المكونات

4 بيضات.

كوب سكر.

2 ملعقة كبيرة زيت.

كوب دقيق.

3 ملاعق كبيرة كاكاو.

ظرف فانيليا.

ظرف بيكنغ باودر.

كوب حليب.

لتحضير الكريمة

5 أكواب حليب.

كوب دقيق.

1 ½ ملعقة كبيرة نشا.

بيضة.

ظرف فانيليا.

50 غ زبدة.

كوب سكر.

1 ½ كوب جوز هند.

للتزيين:

ظرف كريمة شانتيه

كوب حليب بارد

طريقة التحضير

- نخفق في وعاء كلا من البيض والسكر لنحو خمس دقائق حتى يرتفع المزيج.

- نضيف الزيت والبيكنغ باودر والفانيليا وطحين منخول والكاكاو ونخفق جيدا.

- ندهن صينية الكيك ونضيف المزيج ونضعه في الفرن على حرارة 180 ونتركه نحو نصف ساعة حتى ينضج ثم نتركه يبرد.

- نضع الحليب في قدر عميق ونضيف الطحين والبيض والنشا والسكر ونحرك المكونات جيدا.

- نضع المكونات على النار مع الاستمرار بالتحريك حتى يسخن قوام المزيج ثم نضيف الزبدة والفانيليا، ونحرك ونطفئ النار ونضيف جوز الهند ونحرك جيدا.

- نقطع الكيك إلى شريحتين ثم نضع نايلون في زبدية كبيرة ونضع شريحة الكيك فيها ونسقي الكيك بنصف كوب من الحليب ثم نضع الكريمة فيها.

- نسقي شريحة الكيك الثانية ببقية الحليب ونضعها فوق الكريمة ونقطع أطراف الكيك الزائدة حسب الزبدية ونفتتها ونضعها جانبا.

- نغطي الكيك بالنايلون ونضعه في البراد لنحو أربع ساعات أو ليلة كاملة حتى يتماسك.

- نخفق الكريمة شانتيه والحليب البارد ثم نقلب الكيك على طبق التقديم ونزيل النايلون ونغطيه بالكريمة شانتيه وفتات الكيك ثم نضعه ساعة في البراد ثم تكون كيكة القبة جاهزة للتقديم.