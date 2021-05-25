كباب الدجاج في خطوات سهلة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 مايو 2021, 04:45 مساء

يعد كباب دجاج «تكا» من الأطباق الهندية اللذيذة التي تتميز بالبهارات والتتبيلة المستخدمة فيها، وهذا الطبق سهل جداً، حيث يتم تتبيل الكباب ثم وضعه في الأسياخ وفي الفرن ثم يُقدم. تعرفي على تفاصيل الطريقة معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات
½ كيلو صدور دجاج مكعبات.
بصلة شرائح.
½ حبة فلفل رومي أخضر شرائح.
½ حبة فلفل رومي أحمر شرائح.
لتحضير التتبيلة:
4 ملعقة كبيرة لبن زبادي.
ملعقة صغيرة ثوم مهروس.
ملعقة صغيرة برش زنجبيل.
½ ملعقة صغيرة كركم.
ملعقة صغيرة كمون.
ملعقة صغيرة غارام ماسالا.
ملعقة كبيرة فلفل أحمر مطحون.
ملح حسب الذوق.
رشة فلفل أسود.
عصير ½ ليمونة.
2 ملعقة كبيرة زيت.

طريقة التحضير
- نضع في وعاء كلاً من اللبن الزبادي والثوم والزنجبيل والكركم والكمون والغارام ماسالا والملح والفلفل الأسود والأحمر وعصير الليمون والزيت ونحرك جيداً.
- نضيف للتتبيلة كلاً من الدجاج والبصل والفلفل الرومي الملون ونحرك حتى تمتزج تماماً بالتتبيلة.
- نغطي الدجاج ونتركه في التتبيلة ساعة حتى يمتص النكهات.
- نجهز الأسياخ (ننقعها بالماء نصف ساعة إذا كانت خشبية) ونضع فيها قطعة دجاج ثم بصل وفلفل رومي ثم دجاج وهكذا.
- نضع ورق قصدير في صينية الفرن ونضع عليها الكباب ثم نحمي الفرن على درجة حرارة 230.
- نضع الكباب في الفرن وبعد عشر دقائق نقلبه على الطرف الآخر ونتركه ربع ساعة ثم نشغل مشواة الفرن لدقيقتين.
- نخرج الكباب ونضعه في طبق التقديم وبذلك يكون جاهزاً.

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