سبرنغ رول اللحم والخضراوات الشهي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 مايو 2021, 12:00 مساء

سبرنغ رول باللحم والخضراوات من المأكولات التي لا يمكن مقاومة قرمشتها.
وتوضع الحشوة في عجينة الفيلو وتلف رول ثم تغلف بالبيض والبقسماط وتقلى حتى تصبح ذهبية ومقرمشة، تعرفي على تفاصيل الطريقة معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات
3 ملعقة كبيرة زيت زيتون.
¼ كيلو لحمة مفرومة.
¼ رأس كرنب مفروم..
ثمرة فلفل رومي أحمر مفرومة.
ثلاث بصلة خضراء مفرومة.
جزرة مبشورة.
ملعقة صغيرة زنجبيل مبشور.
ملعقة كبيرة كورن فلاور.
2 ملعقة كبيرة صويا صوص.
2 مغلف عجينة فيلو.
زيت نباتي للقلي.
لتحضير الطبقة المقرمشة:
بيضة
بقسماط

طريقة التحضير
- نضع زيت الزيتون في مقلاة ونضيف اللحمة المفرومة ونحرك من حين لآخر حتى تنضج .
- نضيف الكرنب والفلفل الأحمر والجزر ونحرك حتى تذبل الخضار .
- نضيف الزنجبيل والبصل الأخضر والكورن فلاور والصويا صوص، ونحرك المكونات لدقيقتين ثم نضعها في طبق .
- نضع كمية من الحشوة في عجينة الفيلو ونلفها على شكل رول .
- بعد أن نلفها نغطي القطع بالبيض والبقسماط ونقليها بالزيت حتى تصبح ذهبية ثم نصفيها ونضعها في طبق التقديم .
- بذلك تكون قطع السبرنغ رول باللحم والخضار جاهزة للتقديم، وإلى جانبها كاتشب أو صويا صوص حسب الذوق .

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