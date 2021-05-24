دونات النوتيلا الشهية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 مايو 2021, 12:14 مساء

دونات النوتيلا ستكون الوصفة التي تحضرينها دائما؛ لأنها سهلة ومكوناتها متوافرة بالمنزل وهي لذيذة للغاية بعجينة قطنية ومميزة تذوب في الفم مع مذاق النوتيلا الذي لا يقاوم تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «شهية».

المكونات
3 أكواب دقيق.
¼ كوب سكر.
ملعقة كبيرة خميرة فورية.
½ ملعقة صغيرة ملح.
كوب حليب سائل.
½ ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.
بيضة.
2 ملعقة كبيرة زبدة.
سكر بودرة للتغطية.

طريقة التحضير
- ننخل الدقيق ونضعه في وعاء ثم نضيف السكر والخميرة والملح ونحرك المكونات الجافة.
- نضيف الحليب والفانيليا والبيض ونحرك المكونات مع بعضها جيدا.
- نبدأ بالعجن ونضيف الزبدة ونعجن قليلا حتى لو كانت لاصقة ثم نرش طحينا على سطح مستوٍ ونستمر بالعجن لحوالي عشر دقائق حتى تصبح طرية وناعمة.
- نضع العجينة في وعاء ونغطيها ونتركها تختمر لحوالي ساعة.
- نشكل كرات متساوية من العجينة ونضغط عليها قليلا ثم نغطيها بالنايلون ونتركها ترتاح ساعة.
- نحمي الزيت قليلا ثم نضع الدونات فيه ونقلي كل طرف لدقيقة على نار هادئة حتى تأخذ لونا خفيفا.
- نغطي قطع الدونات بالسكر الناعم ثم نثقبها ونضع فيها نوتيلا، وبذلك تكون دونات النوتيلا جاهزة للتقديم.

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