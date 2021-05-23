برغل بالخضراوات

يعد برغل الخضراوات من الأطباق الاقتصادية الشهية، التي يمكن تحضيرها لعائلتك بكل سهولة وبمكونات بسيطة تعرفي على طريقة تحضيرها معنا في خطوات سهلة وبسيطة، وذلك وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

4 ملاعق كبيرة زيت نباتي.

4 أكواب ماء ساخن.

2 كوب برغل.

1 ½ ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة كبيرة معجون طماطم.

حبة بصل مفروم.

حبة فلفل أخضر مقطع.

حبة فلفل أحمر مقطع.

حبة باذنجان مقطعة.

2 حبة طماطم مفرومة.



طريقة التحضير

- نقطع الباذنجان وننقعه بالملح لحوالي ربع ساعة ونتركه جانبا.

- نضع في القدر كلا من الزيت والبصل ونحرك حتى يذبل ويتغير لونه قليلا ونضيف الفلفل الأخضر والأحمر ونحرك ثم نضيف الباذنجان ونحرك لثلاث أو أربع دقائق.

- نقشر الطماطم ونقطعها ونضيفها مع معجون الطماطم ونحرك جيدا ثم نضع الغطاء ونترك الخضار لخمس دقائق على نار متوسطة حتى تصبح طرية.

- نضيف البرغل المغسول فوق الخضار ونحرك ثم نضيف الملح والماء الساخن ونحرك.

- نغطي القدر ونتركه يغلي على نار عالية ونحرك ثم نتركه على نار هادئة حتى ينضج البرغل ويجف الماء مع التحريك من حين لآخر.

- نسكب البرغل بالخضار في طبق ويصبح جاهزا للتقديم.