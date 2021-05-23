برغل بالخضراوات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 مايو 2021, 05:00 مساء

يعد برغل الخضراوات من الأطباق الاقتصادية الشهية، التي يمكن تحضيرها لعائلتك بكل سهولة وبمكونات بسيطة تعرفي على طريقة تحضيرها معنا في خطوات سهلة وبسيطة، وذلك وفقا لموقع «شملولة».

المكونات
4 ملاعق كبيرة زيت نباتي.
4 أكواب ماء ساخن.
2 كوب برغل.
1 ½ ملعقة صغيرة ملح.
ملعقة كبيرة معجون طماطم.
حبة بصل مفروم.
حبة فلفل أخضر مقطع.
حبة فلفل أحمر مقطع.
حبة باذنجان مقطعة.
2 حبة طماطم مفرومة.

طريقة التحضير
- نقطع الباذنجان وننقعه بالملح لحوالي ربع ساعة ونتركه جانبا.
- نضع في القدر كلا من الزيت والبصل ونحرك حتى يذبل ويتغير لونه قليلا ونضيف الفلفل الأخضر والأحمر ونحرك ثم نضيف الباذنجان ونحرك لثلاث أو أربع دقائق.
- نقشر الطماطم ونقطعها ونضيفها مع معجون الطماطم ونحرك جيدا ثم نضع الغطاء ونترك الخضار لخمس دقائق على نار متوسطة حتى تصبح طرية.
- نضيف البرغل المغسول فوق الخضار ونحرك ثم نضيف الملح والماء الساخن ونحرك.
- نغطي القدر ونتركه يغلي على نار عالية ونحرك ثم نتركه على نار هادئة حتى ينضج البرغل ويجف الماء مع التحريك من حين لآخر.
- نسكب البرغل بالخضار في طبق ويصبح جاهزا للتقديم.

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