بطاطا مشوية بالثوم

بطاطا مشوية بالثوم والأعشاب من المقبلات التي يمكن تحضيرها مع الوجبات الرئيسية أو كسناك سريع للتسلية مساء فمذاق التتبيلة رائع والقرمشة لذيذة للغاية.

المكونات

2 حبة بطاطا كبيرة.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة بيكنغ صودا.

¼ كوب زيت زيتون.

3 ساق إكليل جبل طازج مفروم ناعم.

3 فص ثوم مهروس.

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.

طريقة التحضير

- نجهز البطاطا ونقطعها إلى مكعبات ثم نغلي ماء ونضع فيه الملح والبيكنغ باودر ونضيف البطاطس.

- نسلق البطاطا لحوالي عشر دقائق حتى تصبح طرية ونصفيها جيدا.

- نضع زيت الزيتون في مقلاة ونضيف إكليل الجبل والثوم ونحرك حتى يصبح لونه بنيا.

- نصفي الزيت من الثوم وإكليل الجبل ونحتفظ بها جانبا لتتبيل البطاطا.

- نضع البطاطا فوق الزيت ونحرك جيدا حتى تمتصه تماما.

- نضع ورق زبدة على صينية الفرن ونضع البطاطا فيها ثم نضع الصينية بالفرن على حرارة 200 لحوالي 20 دقيقة ونقلبها من حين لآخر.

- نضع البطاطا في وعاء ونضيف الثوم وإكليل الجبل والمعدنوس ونحرك جيدا.

- نضع البطاطا المشوية في طبق التقديم، وبذلك تكون جاهزة.