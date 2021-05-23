بطاطا مشوية بالثوم والأعشاب من المقبلات التي يمكن تحضيرها مع الوجبات الرئيسية أو كسناك سريع للتسلية مساء فمذاق التتبيلة رائع والقرمشة لذيذة للغاية.
المكونات
2 حبة بطاطا كبيرة.
ملعقة صغيرة ملح.
ملعقة صغيرة بيكنغ صودا.
¼ كوب زيت زيتون.
3 ساق إكليل جبل طازج مفروم ناعم.
3 فص ثوم مهروس.
2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.
طريقة التحضير
- نجهز البطاطا ونقطعها إلى مكعبات ثم نغلي ماء ونضع فيه الملح والبيكنغ باودر ونضيف البطاطس.
- نسلق البطاطا لحوالي عشر دقائق حتى تصبح طرية ونصفيها جيدا.
- نضع زيت الزيتون في مقلاة ونضيف إكليل الجبل والثوم ونحرك حتى يصبح لونه بنيا.
- نصفي الزيت من الثوم وإكليل الجبل ونحتفظ بها جانبا لتتبيل البطاطا.
- نضع البطاطا فوق الزيت ونحرك جيدا حتى تمتصه تماما.
- نضع ورق زبدة على صينية الفرن ونضع البطاطا فيها ثم نضع الصينية بالفرن على حرارة 200 لحوالي 20 دقيقة ونقلبها من حين لآخر.
- نضع البطاطا في وعاء ونضيف الثوم وإكليل الجبل والمعدنوس ونحرك جيدا.
- نضع البطاطا المشوية في طبق التقديم، وبذلك تكون جاهزة.