طاجن الدجاج بالجبن

تعرفي معنا على طريقة تحضير طاجن دجاج بصوص الجبن من الأطباق السريعة التي يمكن أن تحضر على الغداء أو العشاء بمكوناتها البسيطة ومذاقها الشهي تعلمي الطريقة وفقا لموقع «شهية».

المكونات

½ كيلو صدور دجاج مقطع مكعبات.

بصلة مفرومة خشنة.

ملعقة صغيرة ملح.

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة أوريغانو.

½ ملعقة صغيرة بابريكا.

2 ملعقة كبيرة بقدونس أو كزبرة.

3 بيضات.

3 ملعقة كبيرة جبنة كريمية.

½ كوب برش موزاريلا.

رشة ملح.

طريقة التحضير

- نضع في وعاء كلا من الدجاج والبصل والملح والفلفل والأوريغانو والبابريكا والبقدونس أو الكزبرة أو أي نوع أعشاب مفضل ونحرك جيدا.

- نبدأ بتحضير الصوص فنضع في وعاء كلا من البيض والجبنة الكريمية وبرش الموزاريلا ورشة ملح ونحرك جيدا.

- ندهن طبق البايركس بالزيت ونضع فيه الدجاج ثم نسكب فوقه الصوص ونوزعه جيدا.

- نضع الطبق في الفرن على حرارة 190 لحوالي نصف ساعة حتى تنضج المكونات ويصبح جاهزا للتقديم.