كيكة جوز الهند بالكراميل

تعرفي معنا على طريقة تحضير كيكة جوز الهند بالكراميل، التي تتميز بمذاق الكراميل الشهي مع جوز الهند، بمكونات بسيطة وطريقة سهلة ومذاق رائع تستمتع به العائلة والأصدقاء مع الشاي أو القهوة.

المكونات

كوب سكر.

½ كوب ماء.

3 بيضات.

1 ½ كوب سكر.

4 ملعقة كبيرة زبدة مذابة.

2 كوب طحين.

ملعقة كبيرة بيكنغ باودر.

¾ كوب حليب.



طريقة التحضير

- نضع السكر في مقلاة على نار متوسطة ونستمر بالتحريك حتى يذوب ويتكرمل ثم نضيف الماء ونحرك لدقيقتين.

- نضع الكراميل في صينية الكيك ونغطي جميع الأطراف ثم نرش طبقة من جوز الهند ونضع الصينية جانبا.

- نضع في وعاء كلا من البيض والسكر والزبدة ونحرك حتى تمتزج المكونات تماما.

- ننخل الطحين فوق المكونات ونحرك حتى يختفي تماما في المزيج ثم نضيف البيكنغ باودر ونحرك جيدا.

- نضيف الحليب ونحرك حتى تختلط جميع المكونات جيدا مع بعضها.

- نسكب مزيج الكيكة فوق جوز الهند والكراميل في الصينية ثم نضعه في الفرن على حرارة 180 لحوالي 40-50 دقيقة.

- نخرج الكيك ونقلبه على طبق التقديم ثم نقطعه، وبذلك يكون جاهزا للتقديم.