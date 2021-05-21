أسرع طريقة لتحضير أفخاذ دجاج بالخضار

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 21 مايو 2021, 11:13 صباحا

إليك طريقة تحضير أفخاذ دجاج بالخضار، وهي وصفة شهية وسهلة لن يستغرق تحضيرها أكثر من 30 دقيقة، حسب «شملولة»

المقادير:
4 قطع أفخاذ دجاج
2 حبة متوسطة بصل جوانح
1 حبة متوسطة فلفل رومي شرائح
1 حبة متوسطة جزر مبشور
2 كوب مرقة دجاج
2 فصوص ثوم مفروم
1 ملعقة كبيرة مستردة
1 ملعقة كبيرة بابريكا
2 ملعقة كبيرة دقيق
ملح
فلفل أسود مطحون
زيت زيتون

الطريقة:
نغسل أفخاذ الدجاج جيداً، ونضعها جانباً.
في طبق صغير، نخلط الملح والفلفل الأسود والبابريكا والدقيق.
نتبل أفخاذ الدجاج بخليط التوابل، وندعكهم بها جيداً.
في مقلاة واسعة وعلى نار مرتفعة، نضع زيت الزيتون حتى يسخن (يقدح).
نضع أفخاذ الدجاج في مقلاه الزيت، ثم نقلبها على الجانبين حتى يتغير لونها.
نرفع أفخاذ الدجاج من المقلاة، ونضعهم جانباً.
في المقلاة نفسها، نضع البصل والفلفل الرومي والجزر والثوم، ونقلبها جيدا حتى يذبلوا، ثم نتبلهم بالملح والفلفل الأسود.
نعيد أفخاذ الدجاج في المقلاه مرة أخرى، وندهنها بالمستردة، ثم نصب فوقها الشوربة، ونتركها على نار مرتفعة حتى تبدأ في الغليان.
نغطي المقلاة، ونتركها على نار هادئة لمدة 30 دقيقة حتى تنضج.
نضع أفخاذ الدجاج في الطبق، ونوزع حولها الخضار.
نقدم أفخاذ الدجاج ساخنة مع الأرز البسمتي.. وصحتين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الإسباني كلمنتي يقترب من العودة لتدريب «فرسان المتوسط»
رياضة محلية
«حماس» تعلن «الانتصار» على «إسرائيل» بعد وقف إطلاق النار
عربى
قلق إفريقي من الوضع الأمني بتشاد بسبب أنشطة المرتزقة في ليبيا
ليبيا
بالصور..تخريج طلاب في جامعة بني وليد بحضور الدبيبة
ليبيا
السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة: «كيف يتم الاعتراف لقوة الاحتلال بحقها في ...
عربى
في العدد 287: «الميزانية والسيادية» تعرقلان المسار الآمن للانتخابات.. و«هوية ...
ليبيا
بعد إدانته بالفساد.. ساركوزي أمام المحكمة مجددا في قضية الإنفاق لحملته ...
دولى
«الكهرباء» تعلن ساعات طرح الأحمال (الخميس 20 مايو 2021)
ليبيا
فياغرا في مياه الصرف الصحي
علوم وتكنولوجيا
حصيلة قياسية.. عدد النازحين داخليا في العالم يصل إلى 55 مليونا
دولى
يوفنتوس يتوج بكأس إيطاليا للمرة الـ14 في تاريخه على حساب أتالانتا
رياضة عالمية
السعودية تستثمر مليار دولار في أفريقيا لمواجهة تداعيات «كوفيد-19»
اقتصاد
 المزيد من كوجينة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أسرع طريقة لتحضير أفخاذ دجاج بالخضار