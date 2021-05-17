تارت النوتيلا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 مايو 2021, 03:36 مساء

نقدم إليك طريقة سهلة وسريعة لتحضير تارت الشوكولاتة النوتيلا الذي يحبها الصغار والكبار، تعلمي الطريقة معنا وحضريها لعائلتك كالمحترفات.

المكونات
بسكويت سادة.
501 غرام زبد مذوب.
كوب شوكولاتة نوتيلا.
علبة قشطة.
8 قطع جبن كريم كيري.

طريقة التحضير
- قطعي البسكويت وقومي بطحنه وأضيفي إليه الزبد وامزجيه جيدا.
- ضعي مزيج البسكويت في صينية وأدخليها الفرن.
- أخرجي الصينية من الفرن واتركيها جانبا.
- ذوبي الشوكولاتة النوتيلا ثم أضيفي إليها القشطة والجبن الكيري وامزجيها جيدا حتى تتجانس المكونات، ثم ادهني بها وجه طبقة البسكويت وادخليها الثلاجة لمدة ساعة ثم اخرجيها وقومي بتزيينها بالكريم شانتيه أو المكسرات.

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