كفتة على الطريقة الهندية

تختلف الكفتة باختلاف الإضافات التي تكسبها مذاقا خاصا، وتقدم عادة مع سلطة الطحينة أو سلطة الزبادي والخبز، واليوم نقدم لك طريقة تحضير الكفتة الهندية بالزبد لتعديها في مطبخك بسهولة وتستمتعين بمذاقها الشهي، وذلك وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

نصف كيلو لحمة مفرومة.

حبة صغيرة بصل مفروم.

2 فص ثوم مفروم.

ثلث كوب نعناع طازج مفروم.

نصف كوب ماء.

مكعب مرقة لحم.

3 ملاعق كبيرة زيت.

ملعقة كبيرة دقيق.

ملعقة صغيرة زبد.

ملعقة صغيرة زعتر مجفف.

ملح.

فلفل أسود مطحون.

طريقة التحضير

- في وعاء، نضع اللحمة المفرومة والبصل والثوم والنعناع والزعتر والملح والفلفل الأسود، ونخلطها جيدا حتى تتجانس.

- نشكل خليط اللحمة المفرومة على هيئة كرات متوسطة الحجم.

- في مقلاة غويطة غير قابلة للالتصاق على نار متوسطة، نضع الزيت حتى يسخن.

- نضع كرات اللحم في المقلاة، ونقلبها برفق حتى يتغير لونها.

- نرفع كرات اللحم من المقلاة، ونضعها جانبا.

في نفس المقلاة، نضع الزبد والدقيق، ونقلبها جيدا حتى يصبح لون الدقيق بنيا فاتحا.

- نضيف إلى المقلاة، الماء ومرقة اللحم، ونقلبها قليلا.

نضيف كرات اللحم، ونقلبه مع الصوص، ونتركه على نار هادئة حتى يثقل الصوص، ويصبح جاهزا للتقديم.