الزردة من المطبخ الجزائري

(أرشيفية: الإنترنت)

يضم المطبخ الجزائري أصنافًا رائعة من الوجبات المتميزة، التي تعتمد اعتمادًا رئيسيًّا كباقي المطابخ العربية على مواد صحية وطبيعية بالأساس، دون إدخال المواد المصنعة أو الضارة كالأكلات التي من الممكن أن تباع في الأسواق.

ونقدم لكِ من المطبخ الجزائري طريقة عمل الزردة بحسب موقع «موضوع».

المكونات

قطعتان من صدور الدجاج، خاليتان من العظم.

مئة غرام من جبن الغرويار، وهو الجبن السويسري، مقطع إلى مكعبات صغيرة.

زيت نباتي.

أربع حبات من البطاطا، متوسطة الحجم، مقطعة إلى مكعبات.

جزرتان مقطعتان إلى شرائح.

ماء.

مئتا غرام من الزيتون الأسود المقطع الخالي من النوى.

ملح، قرفة، وفلفل أسود حسب الرغبة.

علبة من التونة بالزيت كبيرة الحجم.

بصلة، متوسطة الحجم، مفرومة فرمًا ناعمًا.

مئة غرام من الجبنة البيضاء المقطعة.

خمس ثمرات من الجزر مقطعة إلى دوائر.

طريقة التحضير

نسخن ملعقتين من الزيت على النار حتى قلي البصل مع الدجاج؛ حيث نضيف التوابل إليهما.

نغمر الدجاج بالماء بمجرد احمرار المكونات السابقة، حيث نغطي القدر ونترك الدجاج إلى أن يبدأ بالنضج.

نقلي البطاطا، والجزر على النار، ونضعهما جانبًا.

نقطع الدجاج إلى قطع صغيرة جدًّا، ونضعها جانبًا، مع فصله عن مرقه والاحتفاظ به.

على صينية مدهونة بالزبدة مسبقًا نرص عديد القطع عليه كنصف كمية الدجاج، والجبنة البيضاء، والبطاطا، والتونة، والزيتون، ثم نصب نصف مقدار المرق المتوفر الموضوع جانبًا مسبقًا، ونعاود تكرار هذه الخطوة مع ما تبقى من مكونات.

نبرش جبنة الغرويار فوق الطبقة الأخيرة، ثم ندخل الصينية الفرن لمدة ثلاثين دقيقة تقريبًا، حيث نضعها في الفرن على حرارة متوسطة، ثم نخرجها ونقدمها وهي ساخنة.