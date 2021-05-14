طاجن الدجاج بالتين

(أرشيفية: الإنترنت)

يعد المطبخ المغربي من أعرق وألذ المطابخ في العالم، لذا اخترنا لك منه طاجن الدجاج بالتين، بحسب موقع «موضوع».

المكونات:

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

دجاجة كاملة، مقطعة إلى ثماني قطع.

نصف ملعقة صغيرة من كل من (الفلفل الأسود، الفلفل (الشطة)، ومسحوق الزنجبيل، والفلفل الحلو).

رشة صغيرة من مسحوق الكمون.

بصلتان متوسطتان مقطعتان إلى شرائح.

فصان من الثوم المقطع إلى شرائح.

كوبان ونصف من الماء.

مكعبان من مرق الدجاج ماجي.

حبتان من الجزر، مقطعتان إلى شرائح سميكة.

حبتان من الكوسا، مقطعتان إلى شرائح سميكة.

خمس عشرة حبة من التين المجفف.