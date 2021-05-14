طاجن الدجاج بالتين

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 14 مايو 2021, 04:15 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

يعد المطبخ المغربي من أعرق وألذ المطابخ في العالم، لذا اخترنا لك منه طاجن الدجاج بالتين، بحسب موقع «موضوع».

المكونات:
ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
دجاجة كاملة، مقطعة إلى ثماني قطع.
نصف ملعقة صغيرة من كل من (الفلفل الأسود، الفلفل (الشطة)، ومسحوق الزنجبيل، والفلفل الحلو).
رشة صغيرة من مسحوق الكمون.
بصلتان متوسطتان مقطعتان إلى شرائح.
فصان من الثوم المقطع إلى شرائح.
كوبان ونصف من الماء.
مكعبان من مرق الدجاج ماجي.
حبتان من الجزر، مقطعتان إلى شرائح سميكة.
حبتان من الكوسا، مقطعتان إلى شرائح سميكة.
خمس عشرة حبة من التين المجفف.

طريقة التحضير:
نسخن زيت الزيتون في قدر سميك، ونضيف الدجاج ويحمر بشكل خفيف ونضيف التوابل والبصل والثوم.
نضيف الماء وقطعة من ماجي، ونغطي القدر ونتركه على نار خفيفة لمدة ساعة حتى ينضج الدجاج.
نضيف الجزر والكوسا الصغيرة والتين والحمص ويترك على نار هادئة لمدة نصف ساعة، ثم نرفع القدر من على النار، ويترك لمدة خمس دقائق ليبرد قبل التقديم.

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