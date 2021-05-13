يجب عدم إعادة تسخين هذه الأطعمة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 مايو 2021, 02:40 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

تسخين بعض أنواع الأطعمة مرة أخرى قد يكون ضارا بالصحة، لذا لا بد من التعرف على الأطعمة التي يجب عدم تسخينها ثانية، لتجنب الأضرار الصحية المحتملة.

فيما يلي مجموعة من الأطعمة التي لا يجب تسخينها أكثر من مرة، بحسب ما أورد موقع «24» نقلا عن موقع«إم إس إن» الإلكتروني:

أي وجبة تم تسخينها من قبل
من الناحية الفنية، يمكن إعادة تسخين معظم الطعام بأمان عدة مرات طالما أن درجة حرارته الداخلية تصبح ساخنة بدرجة كافية لقتل البكتيريا، ولكن كلما قمت بإعادة تسخين طعام ما، زادت فرصة فقدان العناصر الغذائية الموجودة فيه، لذا ينصح بعدم تسخين الوجبة أكثر من مرة واحدة.

الأطعمة المقلية والزيوت
إعادة تسخين الزيوت والطعام المقلي قد تكون خطرا محتملا، إذ يزداد محتوى الدهون المتحولة في زيت القلي في كل مرة يتم فيها إعادة تسخين الزيت.

البيض
يحتوي البيض في بعض الأحيان على بكتيريا تسمى سالامونيلا إنتيريتيديس، والتي يمكن أن تسبب التسمم الغذائي إذا ترك البيض في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين بعد طهيه، لذا ينصح بعدم إعادة تسخين البيض وتناوله بعد ساعتين من طهيه إلا إذا وضع في الثلاجة.

الدجاج
يفقد الدجاج المشوي الرطوبة أثناء تبريده، ولهذا يجب تناوله على الفور. كما أن احتواء الدجاج على السالمونيلا، يمكن أن يؤدي إلى التسمم الغذائي إذا لم يتم تسخينه بالشكل الصحيح.

البطاطس
لا ينبغي إعادة تسخين البطاطس المطبوخة التي تبقى في درجة حرارة الغرفة بعد الطهي. يمكن أن تحتوي البطاطس على بكتيريا كلوستريديوم بوتلينوم، وهي بكتيريا تسبب شكلا قاتلا من التسمم الغذائي. يمكن أن تتكاثر هذه البكتيريا في درجة حرارة الغرفة، لذلك من الأفضل تناول البطاطس فور طهيها أو تبريدها فورا.

الشمندر (البنجر)
الشمندر أو البنجر غني بالنترات التي تتحلل إلى نتريتات ضارة إذا تمت معالجتها بشكل مفرط من خلال إعادة التسخين.

الأرز
يجب تناول الأرز مباشرة بعد الطهي. قد يحتوي الأرز الخام على بكتيريا تسمى باسيلوس سيريوس، والتي يمكن أن تسبب التسمم الغذائي. كلما ترك الأرز المطبوخ لفترة أطول في درجة حرارة الغرفة، زادت فرصة تطور هذه الجراثيم إلى بكتيريا وتكاثرها.

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