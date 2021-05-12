معمول بالمكسرات لعيد الفطر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 مايو 2021, 11:40 صباحا

تعرفي معنا على طريقة تحضير كعك المعمول بالمكسرات وأعديه في مطبخك بسهولة في أول أيام عيد الفطر المبارك، واستمتعي بمذاقه الشهي من صنع يديك، وفقا لموقع «حياتك».

المكونات
كيلو غرام سميد.
ثلث كوب سكر ناعم.
قطعة خميرة بحجم عين الجمل، أو ملعقة صغيرة. خميرة حبيبات.
ثلاث ملاعق كبيرة حليب بودرة.
ملعقة صغيرة فانيليا.
450 غرام سمن.
كأس متوسطة من الماء الفاتر للعجن.
ملعقتان كبيرتان ماء ورد مركز.
الحشو
نصف كيلو غرام جوز مفروم.
ملعقة كبيرة ماء ورد مركز.
نصف كيلو غرام سكر.

طريقة التحضير
- في وعاء للعجن أضيفي المكونات الجافة (السميد والسكر الناعم والفانيليا والحليب البودرة)، ثم أضيفي الخميرة لربع كوب من الماء الفاتر في بولة صغيرة مع ملعقة صغيرة سكر حتى تذوب، وتضاف للسميد، ويتم العجن باليد جيدا حتى يتوزع نبات الخميرة جيدا.
- ضعي السمن على نار متوسطة حتى يذوب، ثم أضيفيه للمقدار السابق، واستمري في العجن.
- أضيفي الماء الفاتر وماء الورد المركز، مع استمرار العجن حتى تحصلي على عجين متماسك قابل للتشكيل.
- اتركي العجين ليرتاح لمدة ساعتين وحتى يختمر.
الحشو
- نظفي وحدات الجوز واطحنيها طحنا خفيفا، ثم أضيفي السكر وماء الورد، وقلبي لتحصلي على ما يشبه العجين.
- قسمي العجين إلى كرات صغيرة وقومي بحشو كل واحدة بمقدار صغير من الحشو وأغلقيها جيدا. زيني الوجه بشوكة أو ضعيه في قالب نقش المعمول.
- رصي الوحدات على صاج فرن مدهون بالسمن، في فرن متوسط الحرارة (180 درجة مئوية) لمدة نصف ساعة حتى يحمر الوجه.
- اتركي الصاج ليبرد تماما، ثم يرش سكر البودرة على الوجه.
- ترص الوحدات في طبق التقديم وتصبح جاهزة للتقديم.

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