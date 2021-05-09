مائدة رمضان.. اليوم الثامن والعشرون

نقدم إليك مجموعة من الوجبات يمكنك الاختيار منها لتحضير طعام أسرتك في اليوم الثامن والعشرين من أيام الشهر الكريم، تعرفي إليها معنا.

كسكسي مغربي بالخضراوات

يشتهر المطبخ المغربي بالأكلات الشهية وأشهرها الكسكسي، لذلك نقدم إليك طريقة الكسكسي بالخضار الشهية من المطبخ المغربي، تعلميها معنا واستمتعي بمذاقها الشهي، وذلك وفقا «شهية».

المكونات

بصلة متوسطة مفرومة.

ثمرتا طماطم متوسطتا الحجم مقشرتان ومقطعتان مكعبات.

نصف حزمة بقدونس مفروم.

ربع حزمة نعناع مفروم.

رأسا بصل أخضر.

ربع كوب عصير ليمون.

ربع كوب زيت زيتون.

كوب كسكسي أو برغل ناعم منقوع في كوبين من صلصة الطماطم.

ملح.

نصف ملعقة صغيرة مسحوق فلفل أحمر.

رأس فلفل أخضر مقطع.

أوراق خس.

طريقة التحضير

يسخن زيت الزيتون في المقلاة ويقلى فيه البصل حتى يصبح بني اللون.

ينقع الكسكسي في صلصة الطماطم إلى أن يصبح طريا ويمتص كل الصلصة.

يسكب الكسكسي فوق البصل المقلي ويخلط الكسكسي مع الطماطم والنعناع والبقدونس والبصل الأخضر والفلفل الأخضر الحار وعصير الليمون والملح ومسحوق الفلفل الأحمر في وعاء كبير.

شوربة شوفان بالخضار

تعرفي معنا على طريقة عمل شوربة الشوفان بالخضروات، وهي سهلة التحضير ومفيدة جدا في عملية التخسيس، حسب «شملولة».

المقادير

2 ملعقة زبدة.

2 حبة بصل مفروم ناعم.

1 حبة بصل أخضر.

1 جزر مبشور.

3 ملاعق كبيرة شوفان.

1 ونص لتر كوب مرقة دجاج.

1 ملعقة صغيرة ملح.

فلفل أسود.

خطوات التحضير

تقطع الخضراوات إلى قطع صغيرة ويفرم البصل والثوم والكرات.

تقلى معا في الزبدة.

يضاف مرق الدجاج وحبات الشومر وتترك على النار إلى أن تنضج الخضراوات.

ثم يضاف البصل الأخضر ثم الجزر مع الملح والفلفل الأسود لمدة دقيقتين.

يؤخذ مقدار كوب من هذا المرق ويخلط فيه الشوفان.

يضاف إلى باقي المرق ويخلط ويترك على نار هادئة لمدة 10 دقائق.

بعدها يضاف عصير الليمون أو الكريمة الحامضة وتقدم ساخنة.. وصحتين.

بيتي فور للعيد

بعد أيام يحل علينا عيد الفطر المبارك لذلك نقدم اليكي طريقة سهلة لتحضير بيتي فور بالشوكولاتة في منزلك في خطوات بسيطة تعلميه معنا وفقا وصفة «شملولة».

المكونات

كوب زبد

1/2 كوب سكر بودرة نضرب

صفار بيض

ملعقة فانيليا

1/4 ملعقة ملح

2 كوب دقيق

كاكاو.

مربى للتزيين.

طريقة التحضير

- في بولة غويطة، ننخل السكر البودرة جيدا.

- في بولة أخرى، نخلط الدقيق مع النشا والملح.

- في وعاء المضرب الكهربائي، نضع الزبدة والسكر البودرة المنخول، ونضرب جيداً حتى نحصل على قوام كريمي.

- نضيف صفار البيض والفانيليا، ونخفق جيدا.

- نضيف خليط الدقيق إلى وعاء المضرب، ونخلط - باستخدام ملعقة عريضة، حتى تتجانس المكونات فقط.

في كيس حلواني مثبت به قمع مدبب أو في ماكينة البيتي فور، نضع العجينة، ثم نشكلها ونرصها في الصينية.

نُدخل البيتي فور الفرن لمدة 12 - 15 دقيقة حتى ينضج.

- نخرج البيتي فور من الفرن، ونتركه حتى يبرد تماما.

نضع مقدار نصف ملعقة صغيرة من مربى المشمش.

على الجزء المُسطح من البيتي فور، ونلصق عليها القطعة الثانية من البيتي فور، ونضغط عليها قليلا ليخرج قليل من المربى على الجوانب.

- نُزين البيتي فور بالمكسرات المجروشة أو الفارمسيال أو جوز الهند.

- يحفظ البيتي فور في علبة محكمة الغلق لحين التقديم.