مائدة رمضان.. اليوم السابع والعشرون

حساء دجاج بالشعرية (الإنترنت)

نقدم إليك مجموعة من الوجبات يمكنك الاختيار منها لتحضير طعام أسرتك في اليوم السابع والعشرين من أيام الشهر الكريم، تعرفي إليها معنا.

حساء دجاج بالشعرية

نقدم إليك طريقة تحضير حساء شهي ومغذ ويعد وجبة كاملة تحتوي على بروتين ونشويات وهو حساء الدجاج بالشعرية. تعرفي معنا على طريقة تحضيره وأعديه بنفسك، وفقا لموقع «شهية».

المكونات

50 غراما شعيرية.

قطعة صدر دجاج مسحب مقطعة مكعبات.

حبة بطاطا مقطعة مكعبات.

حبة جزر مقطعة مكعبات.

ملعقة صغيرة زنجبيل طازج مبروش.

فص ثوم مهروس.

4 أكواب مرق دجاج.

2 ملعقة صغيرة صويا صوص.

طريقة التحضير

- نضع مرق الدجاج على النار، نضيف له الدجاج المقطع والثوم والزنجبيل، ونترك المكونات على درجة حرارة عالية حتى تغلي.

- نخفف درجة الحرارة، ونترك المكونات لمدة 20 دقيقة أو حتى ينضج الدجاج.

- نرفع الدجاج من المرق، ونقوم بتفتيته بواسطة الشوكة، ونعيده إلى المرق. نضيف الجزر والبطاطا إلى المرق، ونتركها على النار لنحو 10 دقائق.

- نضيف الصويا صوص والشعيرية، ونترك المكونات حتى تنضج تماما وتصبح جاهزة للتقديم.

مكعبات لحم بالكاجو

نقدم إليك طريقة تحضير اللحم بالكاجو، لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي والمغذي، وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

ملعقة كبيرة زيت نباتي.

كيلو لحم مقطع مكعبات.

كوب شوربة لحم.

1/4 كوب صوص الصويا.

3 ملاعق كبيرة سكر بني.

3 ملاعق كبيرة خل.

ملعقة كبيرة توابل إيطالية.

2 ملعقة كبيرة كاجو.

2 ملعقة كبيرة بصل أخضر.

طريقة التحضير

- قومي بتسخين الزيت في مقلاة متوسطة الحجم على نار متوسطة.

- ضعي قطع اللحم وقلبيها حتى تنضج من كلا الجانبين وضعي قطع اللحم جانبيا.

- ضعي الشوربة في نفس المقلاة ثم أضيفي إليها صوص الصويا والسكر البني وقلبي.

- ضعي الخل والتوابل الإيطالية في الشوربة وقلبي المزيج جيدا حتى تختلط المكونات بالشوربة.

- ضعي قطع اللحم على مزيج الشوربة وقلبي واتركيها حتى تتشرب الشوربة قليلا.

- ضعي الكاجو والبصل الأخضر فوق قطع اللحم.

- ضعي مكعبات اللحم بالكاجو والتوابل الإيطالية في طبق التقديم وقدميها على مائدتك.

شعرية بالمفروم

تعرفي معنا على طريقة تحضير الشعيرية باللحم المفروم والمكسرات لتعديها في مطبخك بسهولة، وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

كيلو شعيرية.

1/2 كيلو لحم مفروم.

مكسرات حسب الرغبة.

ثمرتان بصل مفرومة.

1 فص ثوم مهروس.

ثمرتان فلفل أصفر مفروم.

ملعقتان كبيرتان زبد.

ملح.

فلفل أسود مطحون.

سماق.

زعتر.

ورق لوري.

طريقة التحضير

- حمري الشعرية في مقلاة على النار بقليل من الزبد إلى أن تحمر.

- في مقلاة على نار متوسطة ضعي اللحم المفروم ثم تبليه بالملح والفلفل والزعتر والسماق وورق اللوري.

- في مقلاة أخرى ضعي الزبد يسيل وأضيفي البصل والفلفل الأصفر والثوم إلى الزبد وقلبي حتى يذبل المزيج.

- ضعي الشعرية على مزيج البصل والفلفل وقلبي ثم ضعي الماء وغطيها واتركيها حتى تنضج، وضعي الشعيرية في أطباق التقديم ثم ضعي عليها اللحم المفروم والمكسرات وتصبح جاهزة للتقديم.

أرز بالحليب في الفرن

إذا كنت من محبي حلوى الأرز باللبن فنقدم إليك اليوم طريقة جديدة لإعداده في الفرن تعرفي عليها معنا.

المكونات

كوب أرز.

كوب مياه.

ربع كوب ماء ورد.

نصف كوب سكر «حسب الرغبة».

عدد 2 بيضة.

ملعقتان نشا.

ملح ربع ملعقة صغيرة.

ملعقة فانيليا.

3 أكواب حليب.

ربع كوب زبيب.

طريقة التحضير

- اغسلي الأرز وضعيه في قدر متوسط الحجم ثم أضيفي الماء وماء الورد، وسخني على نار متوسطة إلى أن يغلي مع الخفق من وقت لآخر.

- خففي النار وغطي القدر واتركيه يطهى بهدوء 15 دقيقة.

- سخني الفرن لدرجة حرارة 350 ف، أحضري طبق فرن متوسطا، ادهنيه بقليل من الزبد، اتركيه جانبا.

- في وعاء متوسط الحجم ضعي صفار البيض، والفانيليا، والسكر، والنشا، ونصف كوب من الحليب والملح، قلبي جيدا إلى أن يختلط، أضيفي بقية الحليب وأضيفي بقية الأرز المطبوخ، أضيفي الزبيب، اخفقي.

- ضعي خليط الأرز في طبق الفرن، ضعي الطبق في صينية بها ماء ساخن، أدخلي الطبق إلى الفرن لمدة 30-35 دقيقة إلى أن يتشرب كل الحليب.

- اخفقي بياض البيض إلى أن يصبح رغويا، أضيفي بقية مقدار السكر بالتدريج، مع استمرار الخفق إلى أن تحصلي على مارينغ أبيض لامع.

- أخرجي الطبق من الفرن، ضعي المارينغ في كيس تزيين ووزعيه على سطح الأرز.

- أعيدي الطبق إلى الفرن واتركيه لمدة ما بين 6-8 دقائق إلى أن يصبح المارينغ ذهبي اللون ويمكنك تزيينه بالمكسرات أو الآيس كريم.

مكعبات لحم بالكاجو (الإنترنت)

أرز بالحليب (الإنترنت)