مائدة رمضان.. اليوم السادس والعشرون

ستيك لحم (بوابة الوسط)

نقدم إليك مجموعة من الوجبات يمكنك الاختيار منها لتحضير طعام أسرتك في اليوم السادس والعشرين من أيام الشهر الكريم، تعرفي إليها معنا.

لسان عصفور بالجزر

نقدم إليك طريقة تحضير حساء لسان العصفور الشهي والمغذي مع الجزر لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي في خطوات بسيطة، وذلك وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

250 غراما من لسان العصفور.

ثمرة جزر مفرومة.

شوربة دجاج.

ورق لوري.

حبهان.

ملح.

فلفل أسود مطحون.

طريقة التحضير

- حمري لسان العصفور في زيت ساخن على نار متوسطة.

- وضعي الجزر والحبهان وورق اللورى والملح والفلفل على لسان العصفور وقلبي ثم ضعي الشوربة تدريجيا وقلبي ثم اتركيها حتى تنضج وتصبح جاهزة للتقديم.

ستيك لحم

تعرفي معنا إلى طريقة سهلة وصحية لتحضير ستيك المشوي مع الخضراوات لتعديها في مطبخك بسهولة، وفقا لموقع «أطيب طبخة».

المكونات

ستيك فيليه أو قطع من لحم الستيك الخاصة للشوي.

100 غرام من الزبد أو نصف كوب زيت زيتون.

3 فصوص من الثوم.

رشة ملح.

كمية صغيرة من المعدنوس المفروم.

القليل من الملح والفلفل.

كمية قليلة من الجزر المقشر.

بروكلي.

بطاطس مقطعة إلى مكعبات.

بصل مقطع إلى شرائح.

فطر مقطع.

ذرة.

طريقة التحضير

- قطعي جميع الخضار إلى مكعبات واخلطيها بالقليل من زيت الزيتون، وأضيفي القليل من الملح والفلفل واتركيها في صينية الفرن لتجف ويتم شويها تماما.

- اخلطي الزبد أو زيت الزيتون والمعدنوس والثوم المهروس والقليل من الملح وضعيها في ورق نايلون ولفيها على شكل أسطوانة وضعي الخليط بالفريزر مع العلم أنه بإمكانك استخدامها متى تشائين.

- اعملي على وضع قطع الاستيك على الشواية الكهربائية أو على الغاز إن لم تتوافر واتركيها على كل وجه مدة 5 دقائق حتى ينضج تماما.

بسكويت شوكولاتة

نقدم لك طريقة تحضير بسكويت الشوكولاتة السريع لتعديه في مطبخك بسهولة، وذلك وفقا لموقع «حياتك».

المكونات

كوبان من الدقيق الأبيض.

كوب من السكر.

بيضتان كبيرتان.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

فنجانان من الزبد اللين.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو.

للتزيين

مقدار من الشوكولاتة النوتيللا.

طريقة التحضير

- أحضري جهاز الخفق الكهربائي، وضعي في الوعاء الزبد والسكر والبيض والفانيليا والكاكاو وأخفقي على سرعة متوسطة، لمدة أربع دقائق حتى تمتزج المقادير.

- أضيفي الدقيق وقومي بالعجن برفق حتى يتكون عجين لين.

- جهزي العجين وقومي بفرده بالنشابة على لوح التقطيع الخشبي المرشوش بالسكر البودرة والدقيق.

- أحضري قطاعة مستديرة وقومي بتشكيله بأشكال مستديرة.

- جهزي صاج فرن مدهونا بالسمن، ورصي قطع البسكويت المستديرة متباعدة حتى لا تلتصق.

- اخبزي الصاج في فرن متوسط الحرارة 170 درجة مئوية، لمدة من 15-20 دقيقة، ولاحظي البسكويت حتى لا يحترق.

- اتركي الصاج حتى يبرد، ويمكنك لصق كل وحدتين من البسكوت بالشوكولاتة النوتيللا ويصبح جاهزا للتقديم.

لسان عصفور (الإنترنت)

بسكويت الشوكولاتة (الإنترنت)