مائدة رمضان.. اليوم الخامس والعشرون

(أرشيفية: الإنترنت)

مجموعة من الوجبات يمكنك الاختيار منها لتحضير طعام أسرتك في اليوم الخامس والعشرين من أيام الشهر الكريم.

نقدم إليك مجموعة من الوجبات يمكنك الاختيار منها لتحضير طعام أسرتك في اليوم الخامس والعشرين من أيام الشهر الكريم، تعرفي إليها معنا.

سلطة زيتون ومعدنوس

سلطة الزيتون والمعدنوس الحارة من السلطات الشهية التي يمكن تحضيرها إلى جانب أطباقك الرئيسية، وهي عبارة عن زيتون أخضر ومعدنوس ودبس الرمان وعصير الليمون والكاتشب، تعرفي معنا على الطريقة وأعديها بنفسك بسهولة.

المكونات

½ كيلو زيتون أخضر مقطع.

حبة طماطم مفرومة ناعمة.

باقة معدنوس مفرومة ناعمة.

لتحضير الصوص:

2 ملعقة طعام دبس فلفل حار.

ملعقة صغيرة سكر.

ملح حسب الذوق.

½ كوب كاتشب.

¼ كوب عصير ليمون.

2 ملعقة طعام دبس رمان.

طريقة التحضير

- نغسل الخضار ونقطع الزيتون ونفرم الطماطم والمعدنوس فرما ناعما.

- نضع في وعاء كلا من الزيتون المقطع والطماطم والمعدنوس المفرومين ونحرك جيدا.

- نخلط مكونات الصوص في وعاء فنضع كلا من الكاتشب ودبس الفلفل والسكر والملح وعصير الليمون ودبس الرمان ونحرك حتى تمتزج تماما.

- نضع الصوص فوق المكونات السابقة ونحرك حتى تمتزج جيدا وتصبح جاهزة للتقديم.

برغر صحي

نقدم إليك طريقة تحضير برغر منزلي صحي دون دهون لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي من صنع يديك، وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

500 غرام من اللحم المفروم الخالي من الدهن.

فصان من الثوم المهروس.

ملح.

فلفل أسود.

ملعقتان من زيت الزيتون.

ثمرة طماطم، مقطعة إلى شرائح.

ورقة خس.

بصلة مقطعة إلى شرائح.

5 ثمرات من الفطر.

1/4 ثمرة من الفلفل الأخضر الرومي المشوي.

1/4 ثمرة من الفلفل الأحمر الرومي المشوي.

1/4 ثمرة من الفلفل الأصفر الرومي المشوي.

خبز برغر.

طريقة التحضير

- يخلط اللحم المفروم مع الثوم والملح والفلفل ويشكل الخليط على شكل قرصين.

- تسخن مقلاة ويوضع فيها زيت الزيتون، ثم يوضع قرصا البرغر ويطهيان إلى أن يصبح لونهما بنيا داكنا.

- تخفض درجة الحرارة ويستمر في طهي البرغر إلى أن ينضج ويشوح الفطر في مقلاة صغيرة الحجم مدهونة بالزيت.

- يرفع الفطر من المقلاة، ثم يوضع خبز البرغر ويحمص في المقلاة نفسها ويرص الخس والطماطم والبصل في الخبز، ثم يوضع البرغر وفوقه الفطر ويصبح جاهزا للتقديم.

الشوفان من الحبوب المغذية قليلة السعرات الحرارية والتي تعمل على بناء الجسم وتغذيته لذلك نقدم إليك طريقة تحضيره مع الفواكه تعرفي على الطريقة معنا.

المكونات

4 ملاعق كبيرة شوفان.

حليب (الكمية حسب الرغبة).

شرائح موز.

قطع توت أحمر أو فراولة.

مكسرات نيئة أو جوز هند.

ملعقة صغيرة عسل.

طريقة التحضير

- في بولة متوسطة الحجم اخفقي الحليب والعسل جيدا.

ثم ضعي الشوفان على الحليب وقلبي ثم ضعيه في الثلاجة لمدة 60 دقيقة.

- ضعي 1/2 كمية الشوفان في كوب التقديم ثم ضعي شرائح الموز و1/2 كمية التوت أو الفراولة.

- ضعي باقي كمية الشوفان ثم باقي كمية التوت على شرائح التوت وزيني الشوفان بجوز الهند أو المكسرات ويصبح جاهزا للتقديم.

(أرشيفية: الإنترنت)

(أرشيفية: الإنترنت)