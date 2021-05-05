مائدة رمضان.. اليوم الرابع والعشرون

نقدم إليك مجموعة من الوجبات يمكنك الاختيار منها لتحضير طعام أسرتك في اليوم الرابع والعشرين من أيام الشهر الكريم، تعرفي إليها معنا.

سلطة الزبادي

تعد سلطة الزبادي بالخيار من أشهر أطباق السلطات في العالم. وإليكم طريقة تحضيرها، وقدموها بجانب المشاوي أو تناولها في أوقات الريجيم للتخلص من الدهون في منطقة البطن، حسب «شملولة».

المكونات

6 حبات خيار مقطعة شرائح رقيقة.

1 1/2 كوب زبادي.

1 حبة بصل أخضر صغيرة الحجم مفرومة.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

فصان ثوم مفروم.

رشة ملح.

رشة فلفل أسود.

رشة نعناع مجفف.

ربع كوب شبت مفروم.

طريقة التحضير

نحضر وعاء كبيرا نضع فيه الزبادي والزيت والثوم المفروم.

نتبل برش الملح والفلفل الأسود والنعناع الجاف ونقلب حتى نحصل على قوام سلطة الزبادي المناسب.

نضيف البصل الأخضر المفروم والشبت المفروم وشرائح الخيار، ونقلب حتى تتجانس كل المكونات وتصبح جاهزة للتقديم.



دجاج بانيه بالجبن

نقدم إليك في خطوات بسيطة وسريعة طريقة جديدة لتحضير سكالوب الدجاج الشهي مع الجبن لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي، وذلك وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

2 حبتان من البيض.

1/2 كوب دقيق.

2 كوبان من البقسماط.

3 قطع فيليه دجاج.

ملعقة صغيرة بهار دجاج.

1/2 ملعقة ملح.

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

3 أعواد بصل أخضر مفروم.

3 فصوص ثوم مهروس.

عودان من الكرفس المفروم ناعم.

4 حبات طماطم مقشر مفروم ناعم.

ملعقتان كبيرتان معجون طماطم.

ملعقتان صغيرتان أوريجانو.

ملعقتان صغيرتان ملح.

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

كوبان من الماء.

موزاريلا.

طريقة التحضير

- في مقلاة سخني الزيت وأضيفي البصل، والكرفس والثوم. قلبي الخليط لبضع دقائق ليتشوح ويكتسب نكهة طيبة، أضيفي الطماطم، ومعجون الطماطم، والأوريجانو، والملح والفلفل الأسود. قلبي المكونات مع بعضها ثم أضيفي المرق أو الماء، غطي المقلاة واتركيها على النار لبضع دقائق لتتسبك تماما. يمكنك إضافة بعض أوراق الروزميري للحصول على صلصة بنكهة طيبة.

- في طبق ضعي الدقيق، ثم أضيفي بعض البهار، اتركيه جانبا وفي طبق آخر ضعي البيض وبعض الفلفل، اخفقيه قليلا واتركيه جانبا.

- في طبق ضعي البقسماط مع الأوريجانو.

- ضعي قطعة من الفيليه في الدقيق ليتغطى بطبقة خفيفة ثم في البيض ثم في البقسماط وسخني الزيت في مقلاة واسعة.

- ضعي فيليه الدجاج في الزيت وانتظري لبضع دقائق ثم قلبيه على الجانب الآخر لينضج.

- ضعي الفيليه فوق الصلصة، غطي المقلاة واتركيها لبضع دقائق لتتشرب بالصلصة.

- قطعي الجبن المرغوب به إلى شرائح رقيقة، ضعيها فوق الفيليه وضعي الغطاء ثم اتركيه لبضع ثوانٍ إلى أن يذوب الجبن ويصبح جاهزا للتقديم.



نجرسكو

النجرسكو هي معكرونة بالفراخ سهلة وبسيطة التحضير ومكوناتها مغذية. يمكنك الاعتماد عليها كوجبة متكاملة ومشبعة. تعرفي على طريقة إعدادها في خطوات بسيطة وفقا لموقع «صحتي».

المكونات

1/2 كيلوغرام مكرونة.

1/2 ليتر حليب سائل.

3 ملاعق زيت نباتي.

3 ملاعق زبد.

4 ملاعق كبيرة من الدقيق الأبيض.

1/2 كيلوغرام فراخ بانيه، مقطعة قطعا صغيرة.

مكعب مرق دجاج.

5 ملاعق كبيرة جبن شيدر مبشورة.

ملعقتان من جبنة البارميزان.

كوب كريمة طبخ.

التتبيلة.

حبة بصل مفروم.

فصان من الثوم مفروم.

ملعقة صغيرة كاري.

ملعقة صغيرة قرفة.

1/2 ملعقة صغيرة حبهان مطحون.

ملح وفلفل أسود.

طريقة التحضير

- اسلقي المعكرونة في ماء يغلي وملح وملعقة زيت لمدة 10 دقائق، ثم ضعيها في مصفاة.

- في وعاء للتتبيل، اخلطي التتبيلة مع بعضها جيدًا ثم ضعي قطع الدجاج واتركيها لمدة ساعتين لتتشرب من التتبيلة، وضعي الزيت في وعاء للقلي مع قطع الدجاج المتبلة وحركي لمدة 20 دقيقة حتى تمام النضج.

- في وعاء عميق، قلبي الزبد مع الدقيق لمدة 3 دقائق حتى يصفر ثم أضيفي الحليب ومكعب مرق الدجاج وحركي بمضرب سلك لمدة دقيقتين حتى لا تتكون الكلاكيع.

- أضيفي الجبنة المبشورة والملح والفلفل وكوب الكريمة حتى تغلي ثم أبعديها عن النار وضعي نصف كمية البيشاميل على المكرونة في صينية مدهونة وقلبي.

- ضعي نصف كمية المعكرونة بالبشاميل في صينية فرن، ثم ضعي الدجاج الناضج ثم باقي المعكرونة.

- وزعي كمية البيشاميل المتبقية على وجه المعكرونة النجرسكو ثم رشي جبنة البارميزان.

- اخبزي في فرن ساخن على 190 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة ثم تحت الشواية حتى يحمر الوجه وتصبح جاهزة للتقديم.

قرينات باللوز

نقدم إليك طريقة تحضير حلوى القرينات باللوز من المطبخ الليبي لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي، وذلك وفقا لصفحة «فتافت ليبية» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

المكونات

نصف كوب زبد أو سمن بحرارة الغرفة.

نصف كوب أو كوب لوز خزايني محمص.

جلجلان محمص.

نصف كوب زيت.

نصف كوب سمن.

نصف كوب عطر.

ملعقة صغيرة بيكنغ باودر.

3 ونصف كوب دقيق.

للزينة

سكر ناعم.

طريقة التحضير

- نخلط المواد السائلة معا ثم نضيف الخزايني والبيكنغ باودر والسمسم، نضيف الدقيق حتى تتكون عجينة لينة ومتماسكة.

- نأخذ العجينة ونطرحها رقيقة نوعا ما نقطعها بحاشية كوب أو نأخذ جزءا صغيرا من العجينة ونشكله على هيئة هلال ثم نقوم بنقشه حتى ننتهي من العجينة، ونضع الطاجن في الفرن ثم نخرجها وتركها حتى تبرد ونضعها في السكر الناعم من الجهتين، وتصبح جاهزة للتقديم.