مائدة رمضان.. اليوم الثالث والعشرون

نقدم إليك مجموعة من الوجبات يمكنك الاختيار منها لتحضير طعام أسرتك في اليوم الثالث والعشرين من أيام الشهر الكريم، تعرفي إليها معنا.

سلطة حمص

سلطة الحمص من أهم السلطات والمقبلات على مائدتكِ لفتح الشهية نقدم إليك طريقة تحضيرها على الطريقة الهندية لتعديها بسهولة، وذلك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

حمص عادي منقوع.

بصلة.

حبتان ثوم.

زنجبيل مفروم.

ملعقتان زيت.

رشة بهارات.

ربع ملعقة كمون.

ربع ملعقة قرنفل.

ربع ملعقة جوزة الطيب.

فلفل أخضر بارد.

طماطم.

كزبرة خضراء مفرومة.

فلفل أخضر حار.

طحينة.

طريقة التحضير

- ضعي البصلة بالزيت على النار، ثم أضيفي إليها القرنفل والثوم والزنجبيل وحركي المكونات جيدًا ثم ضعي الفلفل البارد والحار والكزبرة والطماطم.

- حركي المكونات ثم ضعي عليها الحمص وقلبيها.

- أضيفي ماء سلق الحمص حوالي كوب واحد منه ثم اتركي المكونات على نار خفيفة لمدة نصف ساعة. إذا احتاج المزيد من الماء أضيفي قليلًا منه ثم ضعي الكمون والبهارات وجوز الطيب والملح ويصبح طبقك جاهزًا للتقديم.



معكرونة بالسجق والكريمة

نقدم إليكِ طريقة تحضير المعكرونة الشهية مع السجق والكريمة، لتعديها في مطبخك بسهولة وفقًا لموقع «فاشون فوكس».

المكونات

3 حبات فلفل أخضر حلو مقطع مكعبات.

فصان ثوم مهروس.

كيس معكرونة مسلوقة.

معدنوس طازج مفروم.

كوب كريمة لباني.

ملعقة كبيرة زيت عباد الشمس.

ملعقة كبيرة زبد.

نصف كوب جبنة بارميزان.

نصف كيلو سجق مقطع.

ثمن كيلو مشروم شرائح.

بقلاوة تركية باردة

البقلاوة الباردة من الحلويات المشهورة في تركيا وهي عبارة عن بقلاوة بحشوة الفستق أو الجوز وصوص من الشيرة والحليب وتزين بالكاكاو وبودرة الحليب وتقدم باردة.

المكونات

مغلف عجينة بقلاوة.

150 غرام زبدة.

¼ كوب زيت.

لسقي البقلاوة

2 كوب سكر.

كوب ماء.

2 كوب حليب.

لتحضير الحشوة

فستق أو جوز مفروم خشن.

للتزيين

2 ملعقة كبيرة كاكاو.

ملعقة كبيرة حليب بودرة.

طريقة التحضير

- نحضر القطر فنضع السكر والماء في وعاء ونحرك وعندما يغلي نتركه 5 دقائق على النار ثم نضعه جانبا.

نسيح الزبدة على نار هادئة ثم نطفئ النار ونضيف الزيت ونحرك جيدا.

- ندهن صينية البقلاوة بالزبدة المذابة ثم نبدأ بوضع طبقات عجينة البقلاوة مع دهن كلٍّ منها بمزيج الزيت والزبدة.

- نضع الحشوة ثم نعيد وضع طبقات من العجينة مع دهنها بالزبدة ثم نضع الطبقة الأخيرة وندهنها جيدا.

نقطع البقلاوة ثم نضعها في الفرن على حرارة 170 حتى تكتسب لونا ذهبيا من الأسفل والأعلى أي لحوالي ساعة حسب نوع الفرن.

- بعد أن بردت الشيرة نضيف الحليب ونحرك جيدا.

نخرج البقلاوة ونتركها جانبا لحوالي عشر دقائق ثم نصب فوقها مزيج الشيرة والحليب ونتركها ترتاح ساعة.

- نخلط بودرة الحليب والكاكاو وننخلها فوق البقلاوة ثم نضعها في البراد حتى تبرد تماما ونزينها بالفستق ونقدمها.